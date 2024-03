Vlček? Gabriel? Haškova omlazená nominace! Rozpaky kolem Hložka

Bez tří „Belmonďanů“ – ale hned s pěti nováčky. První reprezentační nominace Ivana Haška na přátelské zápasy s Norskem a Arménií právem vzbudila pozornost – a zaujala i redaktory deníku Sport a webu iSport.cz, kteří jí hodnotili v živě natáčeném speciálu podcastu Liga naruby. „Jsem hrozně rád, že tam je Tomáš Vlček, pro mě je to v tuhle jeden z nejlepších hráčů ligy,“ říká Jiří Fejgl: „Stejně tak Adam Gabriel. Zaráží mě ale, že tam je Adam Hložek, vždyť nehraje,“ dodává. Jak vnímají nominaci jeho kolegové Bartoloměj Černík a Jonáš Bartoš? „Cením i zařazení Matěje Juráska, celkově je nominace omlazená – je to úkrok od toho, co jsme byli zvyklí u Jaroslava Šilhavého,“ říká Bartoš.