Zadražil s TOP zákroky, Rakušan NEJ hráčem. Hradec potřebuje mladíka
SESTŘIH: Hradec Králové - Liberec 2:3. Dramatický duel otočil Slovan až v úplném závěru
PRVNÍ DOJEM RADKA ŠPRYŇARA | Na východě Čech se podávalo velmi chutné ligové menu. Krásné góly, skvělé zákroky gólmanů, několik pozoruhodných individuálních výkonů, ale především pět gólů a vítězství Liberce 3:2, které zařídil těsně před posledním hvizdem Jan Mikula. Deník Sport a web iSport popisuje v Prvním dojmu nejdůležitější události zápasu.
Hlavní události
- Zázračný Zadražil: V létě se o něj zajímalo italské Como, vedení Hradce ale na podprůměrnou nabídku nereagovalo, a teď si mne ruce. Hradecký gólman si drží stabilní výkonnost a sem tam předvede top zákroky. Jako proti Maškovi a Masopustovi, které neskutečně vychytal za stavu 1:0. První ze tří inkasovaných branek ale šla na jeho triko. Škoda…
- Kayondova sabotáž: Za smírného stavu 1:1 postupoval Horák po levé straně, borec z Ugandy měl dobře navázaného Vlkanovu, jenže najednou přestal nepochopitelně kopírovat pohyb hradeckého diblíka. Byla to děsivá chyba, doslova týmová sabotáž. Odchovanec „votroků“ si naběhl na dokonalý Horákův pas a z voleje trefil nádherně o tyč.
- Bombarďák Mahmič: Když to vypadalo, že Hradec má zápas celkem pod kontrolou, nechal osamoceného uprostřed vápna rakouského mladíka, který pohotovou ranou z první nedal Zadražilovi šanci. Za výtečný výkon si gólovou odměnu zasloužil. Obrátku dokonal vysoce netradiční střelec Mikula.
Kdo mě zaujal
- Ermin Mahmič: Trenér Radoslav Kováč potřeboval nesporný talent z Rakouska dostat do kondičního komfortu. Zdá se, že se to povedlo. V Hradci byl nejlepším hráčem na place. Neustále aktivní, silný na míči, extrémně nebezpečný v okolí šestnáctky. Výsledek? Gól na 2:2 a ještě nastřelené břevno. Známka: 8/10
- Samuel Dancák: Odehrál jedno z nejlepších utkání za „Votroky“. Spolupráce s profesorem Daridou ve středu pole je ukázková. Vzájemně si dovedou vyhovět a pohyblivý Dancák z toho těží. Pro diváka možná není jeho hra tak výrazná, ale z pohledu pracovitosti je vysoce nadstandardní. Známka: 7/10.
Kdo mě zklamal
- Adam Griger: Mick van Buren je zraněný, údajně má zlomenou klíční kost a čeká ho několikatýdenní pauza bez fotbalu. Mladý Griger je typologicky jiný, není tolik náběhový, o to víc Hradec potřebuje, aby na špici sestavy podržel míč a byl silný ve vápně. Ani jedno proti Liberci nedoručil. Známka: 4/10.
Jak to zvládli trenéři
