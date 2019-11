Vrána válí jako Pasta, dojal mě návrat do Philly. Plivanec se dal řešit jinak | iSport.cz

Washington je mužstvo v kompletním balení. Najdete v něm všechno, co je potřeba. Hráče, co dají góly, kteří gólu zabrání, jsou schopni předvést něco navíc, zápas otočit i jinak. Máme i dost takových, co dovedou soupeře rozhodit, chodí tvrdě do těla. Pro mě jedině dobře, nejsem v tom sám jako dřív ve Philly. Tam to tedy ještě brousil Robert Hägg hrál tvrdě, s ním jsem však nastupoval minulou sezonu v jedné obraně. Tady je to rozprostřené po celém týmu. Garnet Hathaway, Tom Wilson, Ovie…