Pohled na brankáře na začátku sezony. Jedničky, které zatím tápou | iSport.cz

Všichni hráči by chtěli mít formu už od prvního kola, ale ono to prostě někdy nejde. Sparta po uplynulé nepovedené sezoně hodně posílila. Petr Ton jako nový sportovní manažer nelenil a povedlo se mu postavit mužstvo, které by mělo mít jenom jediný cíl.

Pouze brankářský post se oproti minulé sezoně nezměnil. Všude avizovaná jednička Sparty Matěj Machovský a dvojka Jakub Sedláček. Dvojka v uvozovkách, protože by mohl být jedničkou možná v polovině extraligy.

Matěj Machovský si začátek sezony představoval určitě jinak. Chtěl zapomenout na předkolo play-off, kdy jeho procentuální úspěšnost nepřekročila 88 %. První zápas mu prostě nevyšel, dostal 6 gólů z 38 střel. Naštěstí po kolapsu brala Sparta alespoň dva body. Nikdo nečekal, že by se to mohlo opakovat o tři dny později.

V Liberci vedli sparťané dokonce 6:2 po první třetině. Pro Machovského to bylo utrpení, protože do 44. minuty inkasoval 6 gólů a raději střídal. Jeho bilance je nyní 6,55 gólu a 81,82% úspešnost zásahů na zápas. Což ho řadí až na 16. místo mezi extraligové gólmany. Osobně považuju Matěje za výborného brankáře. Když loni přicházel do Sparty, bral jsem to jako velké pozitivum pro pražský celek.

V Hradci angažovali asi nejzajímavější jméno, které bylo na trhu. Marka Mazance, odchovance Písku, který v 15 letech přišel do Plzně a vychytal zde mistrovský titul pro Západočechy. Gólman, který v první sezoně za mořem odchytal 25 zápasů za Nashville Predators. Každý čekal, že právě v Nashvillu roste nová česká jednička. To se bohužel nestalo. Pět let se protloukal na farmách, pak se vrátil zpět.

V Hradci si od něj hodně slibují, ale zatím jsou spíš v rozpacích. Jeho čísla nyní neoslní. Bilance 3,5 gólu a 85% úspěšnost na zápas, to ho pasuje až na 14. místo mezi brankáři. Východočeské derby by snad mohlo být odrazovým můstkem k lepším zítřkům.

Justin Peters v Liberci. Minulou sezonu ho angažoval Chomutov a hned se stal klíčovým hráčem, který držel tým do poslední chvíle nad vodou. V Liberci si všichni přejí, aby minimálně nahradil zbožňovaného Romana Willa.

To se ale zatím vůbec neděje. Jeho statistiky ho posílají až na 12. místo s průměrem 4,13 gólu na zápas a 87,38% úspěšností. Držet si drahého zahraničního hráče, který zabírá místo českým brankářům, je při takových výkonech nesmysl. I s ohledem na to, že na liberecké farmě v Benátkách chytá výborně Matěj Žajdlík.

Plzeňský Dominik Frodl vlétnul do extraligy jako obrovská kometa. Na nováčka chytal úžasně a pomohl Plzni až do semifinále play-off. Na začátku aktuální sezony se ovšem Dominik nachází až na 15. místě s průměrem 4,38 gólu a 84,40% úspěšností na zápas.

Po zranění Jaroslava Pavelky si nemůže ani na pár duelů oddychnout a musí se z krize dostat v bráně.

Co spojuje tyto brankáře? Vysoká kvalita, ale také špatný start do sezony. Bezpochyby na výsledcích týmu a osobních statistikách mají svůj podíl. Ale ten má celé mužstvo a především hra týmu.

Hlavní problém vidím v disciplíně hráčů před brankovištěm. V profesionálním hokeji by se nemělo stávat, že přijdete například o tříbrankové vedení.

Chybí mi tam osobní odpovědnost, za svůj tým a fanoušky. Odpovědnost za svého hráče před brankou, snaha udělat zakázané uvolnění, ochota padat do střel. Pro tým a pro vítězství se musíte obětovat. I když to samozřejmě někdy bolí. Ale třeba právě to jedno bolestivé zblokování může být klíčové, přispěje k zisku bodů, a hlavně pomůže gólmanovi se zvednout. A on vám to pak mnohonásobně vrátí.

Nikdo není větší než tým.

Autor je hokejovým expertem O2 TV Sport