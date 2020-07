Froome odchází z domova. Mezi legendy půjde na vlastní pěst | iSport.cz

Že jste chvíli věřili, že by čtyřnásobný vítěz Tour de France neopustil tak skvěle fungující tým a zároveň nejbohatšího hráče v pelotonu? Ano, mohla to být třeba na chvíli jen vyjednávací taktika. Oznámí, že o něj mají zájem i jiné týmy, aby se šéf Dave Brailsford chytil za hlavu a vytvořil mu podmínky, jaké si představuje. Nebylo by to ve Froomeově případě poprvé. V dobách, kdy bojoval o postavení týmové jedničky ještě s Bradley Wigginsem, tuto variantu boje zvolil. A vyšla.

Jenže teď už je zcela jiná situace a rodákovi z Keni, jehož jasným cílem je získat pátý titul z Tour a stát se jednou z jejích největších legend, už v podstatě ani nic jiného než odchod nezbývalo. Proč? Na to, aby se během 21 dní k triumfu dopracoval, potřebuje obrovskou podporu celého týmu. A tu teď rozhodně nemá. Nedávno vedení Ineosu oznámilo, že na letošní Staré dámě bude mít tři lídry: Egana Bernala (loňského vítěze), Gerainta Thomase (šampiona z roku 2018) a Froomea (vítěze ročníků 2013, 2015-17). A třiadvacetiletý Bernal se záhy nechal slyšet, že on se rozhodně nehodlá obětovat a nezahodí svou šanci na další vítězství kvůli týmovému kolegovi.

Ztrátu podpory, jakou by si pětatřicetiletý Brit představoval, navíc dost naznačuje i fakt, že ukončení spolupráce trvající celou jednu dekádu jako první oznámil tým Ineos. Ne Froome, ne jeho budoucí zaměstnavatel, ale sám Brailsford. Bude tak zajímavé sledovat na letošní Tour, jak bude probíhat spolupráce Froome – zbytek týmu. Zda si sedminásobný vítěz závodů Grand Tour bude muset většinu oddřít sám, nebo to tým pojme jako rozlučku a parťákovi pomůže.

Možná i proto se původně mluvilo o možném přestupu během sezony ještě před Tour de France. Jenže tento krok by byl nesmírně složitý pro všechny strany. Nový tým by musel závodníka ze stávajícího kontraktu vyplatit. Navíc aby měl Froome v Israel Star-Up Nation dostatečnou podporu pro výhru na nejslavnějším cyklistickém závodu světa, bude muset tým zajistit i zkušenější domestiky. A to by během sezony moc nešlo.

Teď už tedy zbývá jen čekat, co Froome v novém angažmá v příštím roce předvede. Jaká je jeho forma po těžkém loňském zranění totiž ví nejlépe jen on sám.