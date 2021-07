Nuda na Tour? Pro fandy ne, příběhů byla spousta. I odřenin

Po osmé etapě se oblékl Tadej Pogačar do žlutého dresu a v jiném už se až do jejího závěru neukázal. Nutno říct, že zcela oprávněně, silnějšího borce prostě na letošní Tour de France nebylo. Nebo možná nezbylo. V jaké formě byl Primož Roglič, který v den, kdy jeho krajan vytáhl žluté kolo, odstoupil, už nikdo nikdy nezjistí. I já jsem pak slýchala hodně dotazů na stejné téma: To už je asi rozhodnuto, že? Nebude to nuda?