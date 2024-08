Hirtův přestup o třídu níž? Někomu se to nemusí zdát, ale určitě dává smysl

Když před dvěma lety přestupoval do elitního celku Soudal-Quick Step, prozradil Jan Hirt, že se s belgickým týmem domlouval už během květnového italského Gira. Bylo tedy jasné, že teď tomu bude podobně, protože český vrchař nerad se svými transfery čeká až do léta. A zůstávat v týmu, kde se mu nedostávalo dostatečné podpory?

Při Tour de France se objevila spekulace, že by vítěz etapy na Giro d´Italia z roku 2022 mohl mířit do celku Israel-Premier Tech. A zvěsti z cyklistických kuloárů bývají většinou pravdivé, tak jako to bylo třeba i v případě dvojnásobného mistra světa Juliana Alaphilippa.

Tito dva toho mají dost společného. Oba už mají po třicítce, oba odchází z Quick Stepu, i když Francouz po podstatně delší době. A míří do druhodivizního týmu (Alaphilippe do Tudoru).

Říkáte si, proč něco takového Hirt dělá, proč ten sešup dolů? Že je to škoda, když může mít před sebou třeba ještě i čtyři sezony? Ono ale ve skutečnosti o žádný pokles nejde. Naopak to může jednomu z nejlepších vrchařů na světě pomoci.

Israel-Premier Tech má sice licenci Pro Tour, tedy druhé divize. Ale jelikož byl na konci sezony 2022, kdy se znovu určovala příslušnost k World Tour, jedním z dvojice celků těsně pod čarou, má právo účasti na všech závodech nejvyšší kategorie, tedy i na podnicích Grand Tour. A to je pro Hirta, který letos startoval na Giru i Tour, stěžejní.

Rodák z Moravských Budějovic by navíc rád ještě vedle Gira, které se výrazně zapsalo do jeho kariéry, jel také Tour de France na celkové pořadí. A to by v Quick Stepu, kde je hlavní hvězdou Remco Evenepoel, ani v jiném celku s velkou star, nebylo možné. Proto sám už dřív prohlásil, že by rád jel ještě Starou dámu za některý z menších týmů. A to se mu teď může splnit.

Navíc izraelská sestava je zdánlivě z těch menších, ale o finance rozhodně nouzi nemá. Důkazem je i to, že si mohli v minulých třech letech dovolit dávat královský plat (údajně 5,5 milionů eur) čtyřnásobnému vítězi Tour de France Chrisi Froomeovi, a to i po jeho těžkém zranění, po němž jen velcí optimisté věřili, že se může dostat do dřívější formy. Britská legenda má v týmu smlouvu ještě na příští rok, ale odhaduje se, že od letoška šla jeho gáže výrazně dolů.

Majitel týmu Sylvan Adams, izraelsko-kanadský miliardář je známým milovníkem sportu, právě on stál za Grande Partenza Giro d´Italia 2018 v Izraeli. A rozhodně se mu nelíbí, že jeho tým je teď mimo osmnáctku top celků světa. Změnit se to může po příští sezoně, kdy se budou znovu přerozdělovat worldtourové licence. A právě kvůli tomu jeho celek už nějakou dobu posiluje. Momentálně mu v tříleté honbě za nejvyšší divizí patří třináctá příčka. Zdá se tedy, že svou druhou sezonu v Israel-Premier Tech by mohl Hirt působit zase ve World Tour.

Dalším přínosem, dost možná tím nejzásadnějším pro Čecha bude důvěra. Ať už to bylo v tehdejším Intermarché-Wanty-Gobert (6. místo celkově) nebo i nyní v Soudal-Quick Step (8. místo), vždy svých velkých výsledků na italské Grand Tour dosáhl jen s minimální týmovou podporou (a to i tou psychickou) a musel si roli lídra přímo v závodě vydobýt. Izraelský celek mu vyjadřuje už od ohlášení přestupu velkou důvěru a slibuje roli prvního muže na etapových podnicích. A to je přesně to, co Hirt potřebuje. Být v klidu, jet si to své a cítit, že za ním někdo stojí.

Výhodou je samozřejmě i to, že v týmu dlouhá léta působí český sportovní ředitel René Andrle, který Hirta zná už z farmy Quick Stepu – tehdejší sestavy Etixx.

Pro českého vrchaře bude nyní hlavním úkolem zbavit se nálepky závodníka, který mívá první sezonu v týmu horší. Ačkoliv vloni jej hodně zasáhl covid, kterým onemocněl na italském Giru krátce po Evenepoelovi, ovlivnilo to i jeho nasazování na závody v letošním ročníku. V tom nebyl přiřazen jako jeden z hlavních pomocníků mladého Belgičana, na Tour jel až jako náhradník po předchozím skvělém, ale náročném Giru, kam jej tým původně také neposílal jako lídra.

Snad tedy jeho nové angažmá naplní všechna očekávání a i český fanoušek se bude mít na co těšit.