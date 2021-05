Kuchtovi sekne i rozpůlená koruna. I když dal gólů šestnáct

Tohle bylo super finále. Nešlo už sice o titul ani druhé místo, ale ve FORTUNA:LIZE to vynahradil boj o krále střelců. Čekalo se, že slávistu Jana Kuchtu může ještě ohrozit jablonecký snajpr Martin Doležal, který ostatně také skóroval, ale všechno zboural čtyřgólovou explozí osmnáctiletý sparťan Adam Hložek. Nakonec to bylo 15:15 – ovšem vedle pěkného střeleckého kousku je na místě u Kuchty ocenit i jednu trefu navíc.

Bylo znát, jak moc chce dát gól. A taky že mu to v závěru sezony tak úplně „nelepilo“ a možná by ho kleplo, kdyby zase byla penalta, na které si nevěří. A i když proti Českým Budějovicím přece jen Kuchta skóroval po patnácté, mohl být trochu naštvaný, že po životní sezoně se musí po posledním kole o ceněnou individuální trofej dělit. Navíc se sokem z týmu největšího a nemilovaného rivala. A dovedeno teoreticky do krajnosti, s hráčem, který se na rozdíl od něho dostal do nominace na EURO.

Nic z toho se však Kuchtovi hlavou nehonilo. Dobře věděl, že i tak se mu povedlo, o čem ani nesnil. Stejně jako Hložek po nevídané poločasové kanonádě do sítě odzbrojené Zbrojovky děkoval za podporu týmu, který mu připravoval šance. A pak se v rozhovoru pro O2 TV rozhovořil právě o osmnáctiletém soupeři.

„Byl jsem docela v šoku, když jsem o poločase přišel do kabiny, Sparta vedla 6:1 a Adam Hložek dal čtyři góly,“ smál se. „Chci mu tímhle pogratulovat, že se dostal z těžkého zranění, a jsem rád, že mu to takhle šlape. Hlavně, aby pomohl klukům na EURO, a budeme šťastní, když takový fotbalista bude hrát a dávat góly,“ pokračoval.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15. Lingr, 43. Kuchta Hosté: 76. Skovajsa Sestavy Domácí: O. Kolář – Bah, Kúdela (C), Deli, Oscar – Samek (83. Zima), Traoré (84. Kačaraba) – Van Buren (74. Júsuf Hilál), Lingr (64. Beran), Olayinka (84. Tecl) – Kuchta. Hosté: Vorel – P. Novák, Králik, L. Havel, Skovajsa – Čavoš (C), Havelka – Brandner, Vais (71. M. Valenta), Mészáros (56. Mršić) – Alvir (63. Vítovec). Náhradníci Domácí: Kačaraba, Rigo, Beran, Kovář, Júsuf Hilál, Zima, Tecl Hosté: Drobný, Kladrubský, Kousal, Ledecký, Mršić, Valenta, Vítovec Karty Hosté: Skovajsa, Havelka, M. Valenta Rozhodčí Klíma – Hájek, Hock – Cieslar Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

