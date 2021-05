Neuvěřitelný boj o krále střelců: čtyři góly Hložka, Kuchta zvládl srovnat

Parádní tečku za FORTUNA:LIGOU 2020/2021 napsalo její závěrečné 34. kolo. A to hlavně co se týče boje o nejlepšího střelce sezony. Ne třetí, který, jak se říká, se často směje, když se dva perou, ale tentokrát do něj promluvil značně až ten sedmý vzadu. Adam Hložek ze Sparty nasázel Brnu za poločas čtyři branky, kterými si zajistil korunu pro krále střelců, a to společně s Janem Kuchtou ze Slavie, jenž proti Českým Budějovicím zapsal také jeden gól. Oba útočníci zakončili sezonu s 15 zásahy. Třetí skončil jablonecký Martin Doležal, jenž zaznamenal o jednu trefu méně. Projděte si, jak jejich souboj na dálku v posledním kole probíhal v reálném čase.