Kauza Ewerton: Cedidla by měl přidat na pokoře, Slavia ubrat vášní a emocí

KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Byl to ošklivý moment, který do fotbalu nepatří. Když zlínský obránce Martin Cedidla bezohledně zezadu nabral na „saně“ slávistu Ewertona, nejen útlocitnější povahy zamrazilo. Mohlo to dopadnout šeredně, ale i měsíc mimo, jak se u Brazilce předpokládá, je nepěkná štrapáce. Okamžité všeobecné pozdvižení, jež se přelilo i do dalších dnů, je přirozené, logické a do značné míry odpovídající. Pochopitelné je i vzedmutí negativních emocí, čímž nijak neomlouvám jejich hrubé projevy, nota bene nějakou tu výhrůžku. Přesto se nemohu zbavit dojmu, že Cedidlovi by prospělo víc pokory. A Slavii, byť nepochybně zastává správný postoj ve prospěch ochrany zdraví hráčů (i ofenzivního fotbalu), naopak méně agresivity v chování vlastních lidí.

O povaze Cedidlova „hříchu“ není třeba polemizovat. Je mi v podstatě jedno, jestli Ewertona nezasáhl kolíky, ale nohu skrčil, jak zmínil. To je jistě dobře, ale vůbec tímhle nadmíru nebezpečným stylem do souboje jít neměl. Věřme mu, že v tom nebyla špetka úmyslu a že si prostě situaci špatně vyhodnotil, jak to zpětně popsal. Ani to ovšem není ospravedlnění, které by mělo nějak výrazně mírnit odsudky toho, co udělal. Navíc se bezprostředně po ostrém faulu nezdálo, že by ho jakkoli litoval – naopak to spíš vypadalo, že se ještě diví, respektive doprovodil následné dění úsměvem.

Ke cti mu slouží, že se hned v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV omluvil, a ještě v tunelu do šaten to sdělil přímo Ewertonovi. A že se pak ke všemu vrátil i v rozhovoru pro iSport.cz. To je správné, hned v televizním studiu dokonce padlo, že se ke všemu postavil jako chlap. Já si spíš myslím, že by to mělo být normální a je to v podstatě povinnost, projevy chlapství bych hledal jinde. Ačkoli je potřeba připomenout, že je Cedidlovi teprve dvacet let, takže je to pro něho složitá situace.

Cedidla o zákroku na Ewertona: Omlouvám se, byl jsem přemotivovaný Video se připravuje ...

I tak bych ale čekal víc pokory a lítosti, aby i třeba nezamýšleně nedošlo k záměně, kdo je tady vlastně „oběť“. Na Cedidlově místě bych ani tolik nerozebíral, že si Ewerton zranění vlastně spíš přivodil tím, že „blbě spadl“. Nebo že zlínský bek a reprezentant „viděl horší zákroky“. Ataky na sociálních sítích jsou pak v dnešní době nástrojem, jak se přímo dostat k terči zloby a – nejlépe pod pláštěm přezdívek mu to „statečně“ vytmavit a dovolit si výhrůžku, jež je skutečně za hranou. I jedna taková podpásovka a „začárovka“ je pro každého nepříjemná a odsouzeníhodná. Je jen otázkou, jakou tomu celkově přikládat váhu – ať už co do množství slovních ataků, době jejich trvání, nebo obsahu. To ovšem píšu s vědomím, že jde o nadmíru citlivou záležitost.

Cedidla – pozor, v reakci na dotazy – vyjádřil také názor ohledně halasu, který Slavia kolem jeho zákroku spustila. „Hodně na to tlačí. Ale v určitém smyslu mají pravdu. Reprezentují Česko, pomáhají v pohárech našemu koeficientu. Na druhou stranu, všichni by si měli být v lize rovni. Nikdo by neměl mít nějaká privilegia. Hrajeme přece stejnou soutěž,“ pronesl.

Je dobře, pokud některý klub, v tomto případě Slavia, bojuje proti surovým zákrokům. Ať už proto, že mohou ohrozit zdraví hráčů, jež je nejpřednější, nebo – v širším kontextu – škodí ofenzivnímu fotbalu. Proti tomu nelze nic říct a bylo by dobře, kdyby se přidali ostatní, a nejen slovy, ale také činy. Jde ovšem taky o formu, jakou se proti nešvaru brojí. Někdy s ničím nepohnete nebo to nezměníte, když nezvýšíte hlas a nejdete k extrému. Nemyslím však, že všechny slávistické projevy odporu vůči přehnaně tvrdé hře jsou košer.

Začíná to hned na lavičce během zápasů: po hrubším faulu obvykle následuje erupce zloby a vzteku, v níž vyniká zvlášť asistent Zdeněk Houštecký, na něhož opravdu v takové chvíli není hezký pohled. Nehledě na to, že hranice překračuje i v jiných ohledech (jinak nic proti jeho zanícení pro fotbal či schopnostem). Přidávají se i další lidé z lavičky, kteří dalece přesahují svou roli. Trenér Jindřich Trpišovský to však vždy alibisticky zahraje do autu a podivuje se, že se nad tím dřív nikdo nepozastavoval a najednou se to řeší. Ve skutečnosti je (hyper)aktivita slávistické lavičky nejen emoční záležitost, ale i součástí vyvíjení tlaku na protivníka a rozhodčí. Nebo to k takovému dojmu svádí.

Negativních aspektů v tomto směru si je přitom podle svých slov vědom i slávistický boss Jaroslav Tvrdík a prý mu to vadí. Jestli to není jen naoko, chtělo by se podle toho zařídit v praxi. A mimochodem, když naopak kdysi obránce Jan Bořil bez skrupulí sundal v derby sprintujícího Václava Kadlece, což je docela památný moment, sklidil ve slávistickém prostředí aplaus… Tak jen pozor na pokrytectví, které si fanouškovský zápal nepřipustí.

Slavia ovšem není týmem, který by se sám celkově vyžíval v nevybíravých faulech – jakkoli měla období, kdy to s agresivitou na hřišti přeháněla a tím šla přímo proti vlastním proklamacím. Není zlodějem hulákajícím Chyťte zloděje! A jistě zmíněný problém není jen na její straně – a že ten v podobě incidentů na trávníku je mnohem důležitější. Přesto paradoxně může dobré věci některými formami boje uškodit. Díky svému vzestupu navíc musí počítat s vyššími nároky než ostatní. A je opravdu nesmírně důležité, aby to nebylo tak, že jsou si všichni rovni a někteří, co křičí nejvíc, rovnější. Takový pocit – třeba i nezaslouženě – směřující k Slavii není ve fotbalovém prostředí výjimkou, jako to bývalo za hegemonie Sparty a pak Plzně.

Zajistit, aby se všem měřilo stejným metrem, jak se nechali slyšet i jiní než Cedidla, je pochopitelně úkol pro rozhodčí a jejich komisi, která hlavního sudího i VAR nedělního utkání potrestala skoro rovnou se závěrečným hvizdem. Když se budou na hřišti i v kancelářích činit, mělo by humbuku přirozeně ubýt.

Zklidnění ve prospěch řešení problému, který nevybíravé zákroky představují, by prospělo na všech stranách. Nedůslednost je bude živit dál.