Minus „českého Muska“: Kania přestřeluje. Liberec uzavírá do bubliny

Přitom se zdálo, že během podzimu hodnocení ambiciózní miliardář při hodnocení svého prvního půlroku pod Ještědem poněkud prozřel. „Zatím to vypadá, že kvalita značky předběhla kvalitu produktu. Bylo tak padesát na padesát, že se to stane. Ale takovým devastujícím způsobem, že jsme si to nedokázali představit,“ přiznal. „Všechno, co se mohlo podělat, se zatím podělalo,“ glosoval později sportovní (očekávalo by se, že hlavní) aspekt svého fotbalového byznysu v podcastu Money Maker. Jenže to už se zase dostal do obvyklých otáček a vysvětloval, jak je to vlastně skvělé pro atraktivitu dokumentu, který se v reálném čase na severu natáčí.

Největší rozruch pak vyvolal projekt, jejž už tehdy avizoval jako něco převratného. Tedy zavedení placené platformy Slovan+, která má mít fakticky „monopol“ na informace zevnitř klubu a týmu, zatímco médiím má být odepřen přístup k hráčům, trenérům a spol. – vyjma pozápasových rozhovorů a tiskových konferencí. Což Kania doprovodil slovy v tom smyslu, že klub přece nejlíp ví, co fanoušky zajímá, a podobně.

Příznačné je, že se suverenitou sobě vlastní a kategoricky mluví o věcech, v nichž není tolik, či dokonce vůbec zběhlý. A k tomu v podstatě poučuje konkurenci, která už je dál a má větší trumfy.

Tento komentář není ukřivděnou reakcí ani nějakou mstou.