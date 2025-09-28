Tank místo klacku. Strnad změní DNA Plzně a rozstřelí fotbalové poměry
KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Závody ve zbrojení připomíná dění v českém fotbale, kam vstupují nejbohatší Češi a jeden po druhém skupují tuzemské kluby. Ten poslední z nich (pardon, podle některých žebříčků možná čerstvě první) do něho přitom může zasáhnout nebývalou silou. Ostatně, je to jeho branže. Michal Strnad, majitel skupiny CSG expandující i v mezinárodním měřítku, vyzbrojí plzeňskou Viktorii – a leckdo očekává, že se nejspíš budou dít věci.
To, že Strnad následoval Pavla Tykače a jiné byznysmeny, zapadá do širšího kontextu. Ze strany části nových majitelů nejde (tolik) o zábavu, zjištění, že je pojednou k mání zajímavý byznys nebo třeba náhlé prozření, že k té které barvě na šále má jejich rodina hluboký vztah. Vlastnictví je v současnosti promyšleným nástrojem PR, příležitostí, jak výrazně upravit či posílit reputaci, kredit, celospolečenské přijetí a zakotvení. Samozřejmě s politickými konsekvencemi.
Pokud jde konkrétně o Strnada, je představitelem mladší generace, který chce hrát v českém prostředí strategickou roli. Vlastnictví fotbalové značky k tomu, jakkoli to třeba zní zvláštně, začíná patřit. O společenskou prestiž usiluje i tím, že jeho společnost CSG uzavřela partnerství s Českým olympijským výborem.
Strnadovy záměry v Plzni nejsou zatím do detailů známé, v prvním prohlášení ujišťuje, že mu nejde jen o „krátkodobý úspěch, ale trvale udržitelný rozvoj klubu“, včetně rozvoje akademie. Panuje však shoda, že je to – pardon, ono to fakt nedá – střelec. Cílevědomý muž, jenž ve třiatřiceti míří ve všem, co dělá, na velké terče. Pro Viktorii bude jeho nástup pravděpodobně znamenat naprosté přepsání klubového DNA, což se děje i jinde (a nemusí to skončit dobře), leč tohle zaručeně bude po Tykačovi a Slavii největší bomba.
Zajímavé bude sledovat, co to rovněž udělá se stylem práce dlouholetého plzeňského šéfa a pak i spolumajitele Adolfa Šádka, jenž je s onou DNA neoddělitelně spjatý. Míním teď především způsob, jakým si