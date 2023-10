Problémy s diváky byly v Německu i Rakousku. Češi MS zvládli na jedničku

Aby závod mistrovství světa spolupořádaly hned tři státy, se ještě nikdy v historii nestalo. Přineslo to s sebou výhody, jako je například rozdělení finančních nákladů, ale nastaly kvůli tomu i poměrně složité situace. Musela se sladit komunikace i různé detaily, které jsou Češi, Němci i Rakušané zvyklí řešit každý po svém. Ve výsledku ale všichni táhli za jeden provaz a dávali do toho srdce. A za to bych jim chtěl strašně poděkovat. Opravdu se jim to povedlo.

Myslím, že za vše mluví i návštěvnost. Na Středoevropskou rally dorazilo okolo 125 tisíc fanoušků a divácká kulisa byla neskutečná. Vysoká návštěvnost s sebou ovšem přinesla i pár nepříjemných momentů. Ano, mluvím o diskutované nehodě Esapekka Lappiho, jehož auto málem narazilo do diváků, kteří postávali příliš blízko tratě.

Myslím, že 99,99 procent diváků bylo ukázněných a nadšených z toho, že mohou na vlastní oči vidět WRC auta. Problémy dělalo opravdu jen zanedbatelné množství fanoušků, kteří se v průběhu dne posilňovali alkoholem. A právě kvůli nim byli pořadatelé nuceni zrušit šestou rychlostní zkoušku, která se měla jet na Šumavě.

Když jako organizátor zrušíte rychlostní zkoušku, je to samozřejmě velmi nepříjemné. Diváci jsou smutní, že nevidí závodní speciály v plné rychlosti. Jednu výhodu to ale přece jenom má. Podruhé už se to v ten samý den nikdy nestane. Ostatní diváci, kteří jsou ukáznění, si to totiž pohlídají a snaží se ty nezodpovědné usměrňovat.

Organizátoři z mého pohledu rozhodně nic nezanedbali. Nejde zabezpečit stovky kilometrů rychlostních zkoušek tak, aby na každých třiceti metrech stál policista. Všichni pracovníci na trati se opravdu snažili a měli úplně vykřičené hlasivky. Všechno ale uhlídat nedokážete.

Před každým závodem tak vyjíždí na trať bezpečnostní delegát, který kontroluje, jestli skutečně nikdo nestojí v nebezpečné blízkosti trati. Lidi jsou si toho vědomí, a tak se často schovají do lesa, aby je delegát neviděl. Jakmile ale projede, opět obsadí místa, která jsou hned u cesty. Pokud pak auto vyletí z trati a začne se točit, jako se to stalo Lappimu, může to skončit tragédií. Tentokrát se nikomu nic nestalo, ale je potřeba si uvědomit, že při všech stálo obrovské štěstí.

Mimochodem problém s neukázněnými diváky byl i na německé a rakouské straně. Já jako předjezdec jsem v sobotu i v neděli upozorňoval na několik míst, kde lidé stáli na nebezpečných místech. Po tomto podnětu pořadatelé poslali do míst dokonce i policisty, kteří situaci řešili.

I přesto tyto drobné incidenty jsem viděl, že lidé každý den odjížděli nadšení. A podle mě si to užily i posádky. Nejnáročnější pro ně byl bezesporu pátek, kdy se jezdilo na Šumavě. Myslím, že to pro ně mohl být i nejtěžší den z úplně celého šampionátu. Silnice byly mokré, blátivé, rychlé, bylo tam spadané listí… Myslím, že i kluci ze světa, kteří jsou zvyklí na ledasco, z toho byli docela vykulení.

Středoevropská rally se u nás nejela naposledy. Vozy WRC se sem vrátí opět za rok, z čehož mám obrovskou radost. Skvělou práci všichni organizátoři odvedli už letos a já věřím, že v podobném duchu se ponese i příští rok.