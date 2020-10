V autobusech COVID neútočí, tak pojďme hrát hokej aspoň bez lidí!

Po všem, co pan ministr Prymula prohlásil, udělal a vždy na dobu čtrnácti dnů, přičemž po týdnu dochází k opětovným změnám, se nelze divit, že jemu ani vládě nikdo nevěří. Celé nás to pouze cíleně a pomalu připravilo na „Lockdown“.

Pravda, udělali to šikovně. Tak, aby to vládu nestálo tolik peněz a téměř nikdo si nemohl zažádat o podporu. Zatím veškeré restrikce, které Prumyla udělal s tím, že se křivka oploští, k ničemu nevedla. A pak se diví, že lidé opatřením nevěří, natož aby je chtěli dodržovat.

Na základě jeho průzkumů, ověřování a vyjádření se omezily všechny akce, které nevedly k šíření nákazy. Divadla, kina, posilovny či bazény byly do minulého týdne bezpečné a k přenosům nevedly. Nyní mávnutím proutku jsou najednou rizikové.

Vlastně dle slov pana ministra Zaorálka vysvětlením pana Prymuly bylo, že sice nejsou tak nebezpečné a ani se neví, zda tam docházelo k nákazám, ale prostě se musí zakázat celkově shromažďování, tudíž i tam, kde je víceméně bezpečno… Že by se třeba omezila například autobusová a vlaková doprava, to ne. Ve veřejné dopravě COVID nejspíš nehrozí, to samé v přeplněném autobuse, který projede napříč půlkou republiky…

Pan Zaorálek měl v první vlně na kompenzace zhruba 1 miliardu pro oblast kultury, nyní má přislíbeno údajně dalších 750 milionů, na kompletní sport má jít v rámci „sedačkovného“ 500 milionů. Pro všechna odvětví? Trošku velký nepoměr!

To, že pro svá tvrzení plukovník nemá odůvodnění, potvrzuje i výrok z 1. října. „Co se týká sportovních akcí, tak tady ani není tak problém s diváky, kteří sedí na místech. Problém je s tím, že když zápas skončí, tak se vyhrne dva tisíce lidí, kteří spolu někam chtějí jít, chtějí oslavit to vítězství a tam dochází k těm nákazám. A to je poměrně ověřeno, ať je to na úrovni nějaké extraligy, nebo okresního přeboru.“

Pozor! To přece indikuje, že pro své restrikce neměl absolutně žádné právní opodstatnění. Nevěřím, že by jakýkoli soud schválil zákaz konání jakékoli události s odůvodněním, že na ZCELA JINÉM MÍSTĚ než je místo konání oné události a ve ZCELA JINÉM ČASE než je čas konání oné události k čemusi dochází...

To je naprosto bizarní a v demokratické společnosti nepřípustné. Použiji-li hodně nadsazenou metaforu, pan Prymula by pak mohl zakázat například porodnice, protože hrozí, že děti v nich narozené někdy jindy a někde jinde něco provedou, nebo třeba onemocní...

Tak co je za problém?

Dámy a pánové, je to celé nelogické! Profesionální sportovci se nemohou ani připravovat na své povolání. Mluvím nyní především o hokeji. Téměř všechny kluby v extralize i první lize jsou promořeny, proč nemohou alespoň trénovat, případně hrát zápasy?

Sečetl si někdo ve vládě, kolik peněz budou kluby stát platy hráčů, zaměstnanců, údržba ledu, pronájmy stadionů za těch 14 dnů, i když nyní asi už tří týdnů? A následně, kolik to stát bude stát, když budou kluby žádat odškodnění?

Tyto peníze mohli použít úplně jinde. Jenže to by někdo musel vzít v potaz fakta a dovtípit se, že jsou kluby promořené. Jak v extralize, tak v Chance lize. Navíc profesionální hokejisté jsou skupinou lidí, která neohrožuje zdravotní systém.

Sportovci si tím až na titěrné výjimky projdou bez příznaků, případně s lehkými. O kolik případů nákazy by bylo více? Vždyť v hokeji když má jeden hráč příznaky, hned jde na testy a následně celý tým do karantény, včetně všech jejich blízkých. Tak co je za problém?

Pokud se chce vláda chovat ekonomicky, ať pustí profesionální sport. Je to zaměstnání jako každé jiné. Většina sportovců v dnešní době včetně jejich rodin kulturně ani společensky nežijí, jen proto, aby mohli hrát a neriskovali nákazu… A když je nereálné hrát za účasti diváků, ať zajistí vláda dostatek televizních přenosů pro sport ve veřejnoprávní ČT a kluby získají další peníze z přenosů.

A další paradox. Celou dobu vláda poukazovala, že k nejvíce přenosům nákazy dochází v barech, restauracích, při popíjení alkoholu, a proto si tento zákaz nechala až jako poslední. Místo zajištění dlouhodobých kompenzací pro tento sektor v domnění, že ušetří, na to nyní stát doplatí mnohonásobně více, bohužel to pocítíme my všichni.

Co je nesmírně znepokojující až tragické, od vypuknutí pandemie, úspěšném zvládnutí první vlny, vláda včetně všech politiků nepracovala na žádných scénářích, co se stane když... Nezajistila do dnešního dne dostatek lůžek, teprve se o to začíná snažit.

Až když onemocní pan Šnajdárek, voják, který vede centrálu chytré karantény, tak se zjistí, že mnoho otázek při trasováních je zbytečných, zdlouhavých a zahlcuje to kapacity. Musel si tím projít sám, aby to zjistil! To nechají někoho řídit nyní jeden z nejdůležitějších projektů pro celé Česko člověka, který si to při zpuštění nevyzkouší? Zjistí to, až když se nakazí, a ještě se tím pochlubí veřejně do novin?

Neuvěřitelné.

Za toto selhání měl být rovnou odvolán! Toto celé je selhání všech politiků a je mi úplně jedno, jestli vládnoucích nebo opozičních. Pak si přečtete slova pana Fialy z ODS. „Situace je podle aktuálních informací extrémně špatná. Prosím Vás proto o odpovědné jednání. Musíme se pokusit šíření viru zastavit. Už to nemá nic společného s běžným politickým soupeřením. Nerespektováním nařízení se nevymezujete vůči Andreji Babišovi , Romanu Prymulovi či komukoli jinému,“ uvedl Fiala v prohlášení.

Aha, takže když už je opět nejčernější scénář za dveřmi, tak není na místě politické soupeření? Pane Fialo, v době celosvětové pandemie a nebezpečné epidemie, když jde o životy lidí, jak stále opakujete, nebylo vhodné politicky soupeřit v době první vlny, v mezičase slabší epidemie, prostě nikdy! Děkujeme, že jste si honili trika a přeměřovali bůhvíco… Ono se hlavně ani nedá věřit, že něco pomůže, když to, co vláda dělá, ničemu nepomohlo. Spíše to vypadá, jako když pejsek a kočička pekli dort.

Nejdřív krok A, až pak se přemýšlí o kroku B

Tady se totiž vždy udělá nejdříve krok A, a pak se přemýšlí nad krokem B. Teď budeme oplošťovat křivku, až pak budeme řešit různé kompenzace. No, ono než se to oploští a něco vymyslíte, tak většina ohrožených lidí v podnikání, ale i zaměstnání nebudou mít z čeho žít, víte?

A pokud ta pomoc bude vypadat jako ta „pětadvacítka“, tak to pěkně děkujeme. Kdy již obdržel jeden hokejista, jehož jméno znám, tak od finančního úřadu přišel pokyn, ať obnos vrátí, protože na ně nemá nárok. A tak se bojím, jaká pomoc přijde nyní…

Jako absolutní drzost a výsměch všem sportovcům, umělcům, OSVČ a firmám beru výrok pana prezidenta, že kvůli covidu zkrachují pouze neschopní. Asi někdo zapomněl na to, že v září menšinová vláda spoléhající na podporu komunistů schválila, že Správa Pražského hradu dostane z vládní rozpočtové rezervy 215 milionů korun. Podle hradního kancléře Vratislava Mynáře se totiž příjmy z návštěvnosti propadnou kvůli koronaviru až o půl miliardy korun.

Čili tady už neplatí, že ti neschopní mají zkrachovat? Tak ať si na Hradě vezmou dlouhodobou půjčku s nízkým úrokem a odkladem splátek. Je velice jednoduché kázat vodu a pít víno!

To samé plukovník Prymula. Ten je schopný zavřít úplně vše, ale akci, na níž si má převzít vyznamenání nechá rozhodnutí alibisticky na hygieně? Následně jede pan Babiš s panem Hamáčkem na hrad rozmluvit tuto akci našemu prezidentovi, ale ten by zrušení ceremoniálu považoval za neúctu a zbabělost.

Pane prezidente, naše vládo včetně pana Prymuly, hokejisté a sportovci vůbec berou jako neúctu vůči fanouškům a sponzorům, že nemohou hrát. Taktéž nejsou zbabělí a covidu se nebojí! Takže není problém a mohou hrát. Zákony a vyhlášky přece platí pro každého stejně, ne?

Kapitáni mohou vyrazit na svatbu Prymulovy dcery

Poslední věc, která mě pobavila a nechce se mi tomu ani věřit, ale po internetu se šíří informace, že tento týden má mít údajně svatbu dcera pana plukovníka, proto omezení svateb až od 19. října. V každém případě, pokud to je pravda, kapitáni extraligových a prvoligových týmů včetně jejich asistentů jsou ochotni se na svatbě potkat a vše osobně probrat.

Všiml si někdo při vyhlašování nových opatření, že někdo zacílil na tu nejrizikovější skupinu populace, kvůli které jsou všechna ta opatření, když pominu udržení zdravotnictví? Pro tuto skupinu do dnešního dne nikdo nevymyslel nic, čímž by ji ochránil, když pominu třeba dočasný přesun do prázdných hotelů, vytvoření bubliny a bezpečí, ale především omezení setkávání se s lidmi, kteří jsou pro ně rizikové. Proč se jim nevymezí doba na nákupy, na úřadech atd., neposkytne se jim prostor pro bezpečné zajištění si potřeb?

Ovšem s tím, že následně se jim dá zákaz vycházení. Tím by se totiž také ulevilo zdravotnictví a nemuselo by být tolik dalších omezení.

V blízké budoucnosti tu vyvstane kauza očkování. V mých očích jde o nepovinně povinnou vakcínu. Stačí si přečíst vyjádření pana Prymuly. Kdo bude očkovaný, nebude muset nosit roušku. Kdo bude očkovaný, potká se s nakaženým, nebude muset do karantény.

A kdo to ještě nepochopil, tak kdo bude chtít jet na dovolenou a nebude očkovaný, po příjezdu půjde na 10 dnů do karantény, následně si bude chtít udělat 10 denní dovolenou, ale místo 70 tisíc bude muset zaplatit 140 tisíc a po příjezdu bude dalších 10 dnů v karanténě. Takže on si to pak bohužel každý rozmyslí. Výrobci vakcín si vymohli, že nebudou nést odpovědnost za eventuální poškození zdraví těch, kteří se vakcínou nechají naočkovat, následně vám stát řekne, že to je dobrovolné...

Pokud budou mít naše děti a další blízcí nějaké trvalé následky, nikoho nebudete moci ani zažalovat, i když samozřejmě peníze zdraví nevrátí. Ale tímto jen poukazuji, jak se firmy i stát vzdaly ručení za rádoby supervakcínu. Nebo ponese snad odpovědnost lékař, který vakcínu aplikoval? Od státu dostanete invalidní důchod, ale z něj pomalu nevyžijete.

To, že farmaceutické firmy počítají s tím, že státy přimějí většinu populace se naočkovat je vidět i na ceně za vakcínu. Má stát asi 80 korun, kdežto vakcína na chřipku je mnohonásobně dražší, vyjde zhruba na tři stovky. Pan Prymula přitom ohlásil, že objednal tři miliony dávek vakcíny, která ještě ani nebyla schválena k použití.

To, že je covid pro určitou skupinu lidí smrtelný, nezpochybňuji, ale opatření, která se kvůli tomu dělají a jejich dopad na ekonomiku a nezaměstnanost budou mnohonásobně smrtelnější pro větší skupinu lidí.

Mějte prosím oči otevřené a nenechte se oblbovat.

Autor je hokejovým zástupcem hráčů