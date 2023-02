Nová éra Pardubic začíná. Stadion může přinést restart i zátěž

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | Je to osud. Před 15 lety jsem se zúčastnil slavnostního přestřižení pásky na zbrusu novém stadionu v pražském Edenu. Slavia tenkrát nastoupila proti Oxfordu a před mými zraky defilovaly celé generace »sešívaných«. Ruku jsem si stiskl s Patrikem Bergerem, Ivem Knoflíčkem, Vladimírem Šmicerem… Tenhle červenobílý talisman pak dokonce za pár dní v krásném fotbalovém chrámu slavil první titul Slavie od chvíle, co odešel do ciziny. V sobotu večer se otevřou divákům brány nové arény v Pardubicích. Opět u toho bude Slavia a já budu tentokrát utkání komentovat. Je to pro mě vskutku velká čest.

Říká se, že nový stadion bývá pro klub katalyzátorem úspěchu. Nevím, zda to není spíš tak trochu zbožné přání. Ano, Slavia se po přestěhování do zrekonstruovaného Edenu stala dvakrát v řadě mistrem, jenže pak také málem spadla. Teprve v posledních letech se vyšplhala zase do špičky.

Baník Ostrava se v roce 2015 přesunul z Bazalů do Vítkovic, jenže vinou špatného řízení klubu hned v první sezoně sestoupil, což se mu předtím stalo naposledy v 60. letech.

Podívejme se do zahraničí. V roce 2006 Arsenal zamířil z Highbury na Emirates Stadium a všeobecně se očekávalo, že tam jen upevní své postavení a dominanci. Tehdejší posila z Dortmundu Tomáš Rosický na to vzpomíná takto: „Když jsem do Arsenalu přestupoval, představoval jsem si, že vyhraju úplně všechno, co se vyhrát dá. Navíc jsem přicházel v době, kdy byl celý klub veleúspěšný. Hrál finále Ligy mistrů, stěhoval se na nový stadion, dva roky předtím neprohrál za celou sezonu ani jeden zápas.“ No a jak to dopadlo? Kanonýři už nikdy poté finále Champions League nehráli a ligový titul možná vybojují až letos – tedy po sedmnácti letech v nádherném kotli na severu Londýna.

Splněný sen. Projděte si nový stadion Pardubic s legendou Jeřábkem! Video se připravuje ...

O sousedním Tottenhamu se raději vůbec nebudeme bavit. Na supermoderním stadionu bydlí už čtyři roky, jenže kvůli jeho výstavbě splácí půjčky. Dluží zhruba tři čtvrtě miliardy liber a na jakoukoli trofej čeká stejně dlouho, jako hraje Slavia v novém Edenu (což musí být pro operačního a finančního ředitele Tottenhamu Matthewa Collecotta, jenž působil i ve Vršovicích, poněkud trpké zjištění).

Lákavá představa, že pobyt ve větším útočišti zajistí synergii sportovní a ekonomické prosperity, je tedy často dosti mylná a iluzorní. Někdy je to spíš zátěž – finanční pro klubový rozpočet a psychická pro mužstvo, které je logicky pod větším tlakem. I Atlético Madrid se na Wanda Metropolitano nějakou dobu učilo hrát. Hráči si zvykali na jiné prostředí a jinou atmosféru a o finálových účastech v Lize mistrů, které předtím dvakrát v krátké době vybojovali, si už mohou nechat jen zdát.

Možná, že Pardubice sportovně předběhly dobu

Abych řekl pravdu, dlouho jsem marně pátral v paměti, komu kromě Slavie pobyt v novém domově přinesl alespoň okamžitý sukces. A vidíte – přitom právě tohle Pardubice potřebují ze všeho nejvíc. Jsou poslední v tabulce a na třinácté České Budějovice ztrácejí sedm bodů. Ve zbývajícím programu základní části hrají sice sedmkrát doma, jenže tam přijede kromě Slavie třeba také Sparta. Nic lehkého.

Pochopitelně že Pardubicím přinese návrat domů celou řadu pozitiv. Odpadne neustálé úmorné cestování do Ďolíčku, kde navíc nebyl kvalitní terén. Doma si mohou Východočeši trávník vypiplat, aby to sedělo hernímu stylu praktikovanému trenérem Radoslavem Kováčem. Plusem je i větší podpora fanoušků, důležitá nejen pro sebevědomí týmu, ale i pro vyšší příjmy a zároveň nižší náklady.

Je však možné, že Pardubice zkrátka svým sportovním vývojem předběhly dobu. Když před dvěma a půl lety postoupily do ligy, nikdo s tím nepočítal. Bylo nutné vybudovat potřebné zázemí, což se povedlo až nyní. To, že se celou tu dobu s minimálními investicemi dokázaly zachraňovat v lize – v podstatě jen s pár odloženými druholigovými hráči, několika odchovanci a úlovky na hostování z Plzně, Sparty a Slavie – je obdivuhodný počin a zaslouží si obrovské uznání. Znojmo či Ústí nad Labem, které byly kdysi ve stejné situaci, to nesvedly.

Nyní to však pardubický klub dohnalo. Město, které zatím spíš proslavil hokej, dostihy a plochá dráha, tolik špičkového sportu zřejmě není schopné uživit. Udržení v lize by však rozhodně bylo zázrakem a zároveň odrazovým můstkem. Kdyby to vyšlo, celou organizaci by bezpochyby čekaly lepší časy. Chce to jen přežít. K tomu může pomoci i sobotní utkání.

Pardubice už v této sezoně okradly mistra a po bodu dlouho sahaly i na Letné. Zastavit rozjetou Slavii sice bude složitější, ale i ve výjimečných kulisách se to stát může. Taháků pro premiéru CFIG Areny je tedy dost. Už se moc těším.