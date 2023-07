Baník si s přízní fanoušků už nemůže moc zahrávat. Čekám zásadní reakci

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | Na sobotní podvečer se velmi těším. Budu komentovat duel 2. kola fotbalové FORTUNA:LIGY Ostrava - Slovácko. Ve Vítkovicích půjde o hodně. Pokud domácí znovu prohrají, pojedou za týden do Plzně s nulou na kontě získaných bodů a trenér Pavel Hapal se ocitne pod velkým tlakem. A to je pozice, do které by se jistě dostat nechtěl.

Přímé přenosy domácích zápasů Baníku mě vždycky hodně baví. Obdivuji fanoušky, s jakým zápalem fandí a prožívají každý okamžik. Jak těžce nesou špatné výkony a trpké porážky a naopak jak jsou hrdí na výhry a úspěchy.

Nedávno jsme o tom hovořili s Miroslavem Matušovičem a shodli se, že je to obrovská deviza. Tedy ti všichni ti lidé, kteří klub opravdu milují. Je pro ně často středobodem života a možná i jedinou radostí. Takhle si fenomén značky FCB pamatuji odpradávna. Jako společné bohatství poctivě pracujících lidí, tradičně především dělníků a horníků, kteří by za ně dali všechno.

Je to dost možná to nejcennější, co tato organizace má. Počínaje majitelem a konče posledním chacharem, který chodí do kotle.

S přízní těch, kteří Baníček mají rádi, však nelze hazardovat. A bohužel právě to se v poslední době děje. Už výroční sezona byla nanicovatá a skončila ostudným bojem o záchranu.

Anketa Postoupí Baník v této sezoně do evropských pohárů? ANO NE

V létě přišla palácová revoluce a risk s razantní přestavbou kádru. Řada hráčů odešla a ještě více jich přišlo – v podstatě zbrusu nová jedenáctka.

Než vykrystalizuje základní sestava, bude to chvíli trvat. I tak bych čekal už v úvodním kole v Liberci čitelnější trenérský rukopis a přesvědčivější vystoupení po všech stránkách. Od hráčů i realizačního týmu. Místo toho jsem viděl jen tápání, chaos v obraně a zvláštní tahy, nad nimiž jsem kroutil hlavou asi nejen já.

Například proč nehrál od začátku jeden z nejlepších hráčů letní přípravy Matěj Šín, o němž experti pějí ódy. Jakmile přišel na hřiště, prokazoval i v roli střídajícího hráče kvalitu a aktivitu.

Vůbec složení ze závěru zápasu se blížilo tomu, jak by měl Baník hrát. Kouče Hapala tím pádem nejspíš čekají bolestivá rozhodnutí. Některým hráčům, namátkou Filipu Kaločovi, na němž chtěl Baník dlouhodobě stavět a dokonce mu svěřil kapitánskou pásku, bude asi muset vysvětlit, že jejich současná sportovní forma není dostačující. A ty další by měl minimálně upozornit, že v kádru je dostatek konkurence bezmála na tři týmy, takže by se měli rychle probrat.

Jinak hrozí, že se bude opakovat loňský vstup do sezony, který vyústil ve výměnu stráží na trenérské lavičce a přinesl spoustu zmaru a frustrace.

A to si věrní fandové Baníku skutečně nezaslouží.