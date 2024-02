Slovácko musí omladit a dostat talenty pod jednu střechu. Úkol i pro město

Je obdivuhodné, co Slovácko v posledních letech dokázalo. Dvakrát 4. místo, zisk MOL Cupu, důstojná reprezentace v pohárové Evropě – to vše v relativně skromných podmínkách a bez nákladných posil. Naopak samo dokáže prodat Václava Jurečku do Slavie, Lukáše Sadílka do Sparty a Matouše Trmala rovnou do portugalské ligy, což je v tuto chvíli sedmá nejlepší soutěž na starém kontinentu.

Na město, kde žije 25 tisíc obyvatel, to je skutečně neuvěřitelný výkon. V takové Ostravě mohou jen a jen závidět.

Dlouho bylo pro mě Slovácko synonymem klubu, pyšnícím se rovněž vynikající mládežnickou akademií. Dokázalo stahovat talentované hráče z velké spádové oblasti, vypiplat je a pak je zařazovat do ligového kádru. Nebo je rovnou v mladém věku transferovat do špičkových zahraničních klubů. Takhle se proslavili Michal Trávník, Michal Sadílek či Matěj Kovář.

Po příchodu trenéra Martina Svědíka se začalo daleko více sázet na zkušené fotbalisty. I zde se přirozeně spoléhá na vztah k regionu a ke klubu, což je případ Milana Petržely a Michala Kadlece. Prvnímu jmenovanému však už je 40 let a druhý tuto magickou věkovou hranici dovrší letos v prosinci. Je načase se porozhlédnout po jejich nástupcích. Moc jich však zatím nenajdeme.

Nemyslím, že by je slovácký kouč záměrně opomíjel. Každý trenér přece chce vyhrávat a postaví to nejlepší, co má k dispozici. Kdyby měl v kádru hvězdné mladíky z domácí líhně, kteří jsou lepší než zkušení veteráni, určitě by jim dal příležitost. Potíž je v tom, že takovou kvalitu momentálně Slovácko neprodukuje.

Ano, na soupisce najdeme například Filipa Vechetu. Ovšem ten dal v této sezoně jediný gól. Michal Kohút se zotavoval po dlouhodobém zranění a to je z hlediska perspektivy startu v základní sestavě v podstatě všechno.

Další borci, kteří vyrůstali v mládežnických kategoriích, se perou o příležitost na pomezí áčka a rezervy. Mimochodem, když už jsme u toho, ta je v MSFL po podzimu třetí od konce.

A ještě smutnější je pohled na tabulku celostátní dorostenecké ligy. Slovácká U19 se krčí na poslední příčce a na jaře bude bojovat o záchranu.

Co se to s vyhlášenou továrnou na výrobu šikovných fotbalistů stalo? Neusnula na vavřínech? Nebo se klub zkrátka až moc nechal unést úspěchy ostřílených kozáků z áčka a na mládež na nějaký čas trochu pozapomněl? Možná, že na tom něco bude.

„Nemyslím si, že jsme na nějakém ústupu. Doufám, že je to jenom přechodné období a že se brzy zase vrátíme na pozici, kde jsme byli před nějakým časem,“ tvrdí manažer akademie 1. FC Slovácko Zdeněk Botek.

Třeba má pravdu. Ovšem faktem také je, že Slovácko nastoupilo nedávno proti Pardubicím s týmem s věkovým průměrem 31,2 roku. A prohrálo. A musím upozornit i na to, že v nedalekém Zlíně podávají pozoruhodné výkony benjamínci Tom Slončík, David Tkáč či Alexandr Bužek. Dříve takovéto zajímavé a technicky znamenitě vybavené juniory produkovala akademie ve Slovácku.

„Budoucnost fotbalu, a to nejen v 1. FC Slovácko, vidím ve vytvoření špičkových podmínek pro talentovanou mládež,“ říkal její zakladatel Miroslav Valenta.

Měl samozřejmě správnou vizi. Je však na čem pracovat, protože ony podmínky rozhodně nejsou ideální. Na rozdíl od Sparty, která má na Strahově vše pěkně pod jednou střechou, jezdí děti na Slovácku po okolních městečkách a vesnicích a vlastně neustále se hledají vhodné tréninkové plochy a zázemí.

Soustředit všechny věkové kategorie do jednoho centra – to je úkol, jehož realizace se zatím nedaří. Mluvil o tom i sportovní ředitel Veliče Šumulikoski: „Klub zaslouží lepší podmínky pro mládež, bez toho se neposuneme.“

Naprosto s ním souhlasím. Tady však musí vedle majitele pomoci municipalita. Řekl bych, že tak malé město nemá zase tolik prvoligových sportovních klubů, jimiž by se mohlo chlubit například na Evropské konferenční lize v Kolíně nad Rýnem, Bělehradě nebo Nice. Mělo by si tedy takové výkladní skříně víc vážit.

V zemi, kde mi v hlavním městě na prvoligovém stadionu prší střechou na hlavu, protože městská část jen slibuje a není schopna nic opravit, však neočekávám, že by se v dohledné době něco zlepšilo. Macešským přístupem státních institucí ke sportu je naše republika už pověstná a mám dojem, že situace se spíše zhoršuje. Proto jsem trochu skeptik.

Přesto bych Slovácku přál, aby se snažilo odkaz Valenty seniora naplnit. Z vlastních zkušeností v O2 TV Sport vím, že mravenčí práce v akademii se bohatě a náramně vyplatí.