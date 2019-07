VC Německa přinesla i nový vítr v rozhodování komisařů F1 | iSport.cz

Start závodu v Německu viděl jednu významnou premiéru: jezdci se rozjeli do závodu za safety carem, ale místo letmého startu za deště přišel tradiční start z pevných pozic, což přijali s povděkem snad všichni fanoušci na světě.

Dragster dráha má jinak pogumovaný povrch, jiný asfalt a byla mokrá. Tato kombinace vytvořila nefalšovanou lední plochu, na které nebyly formule ani schopny zastavit, ani zatáčet. A doplatili na to zdrcený Nico Hülkenberg, který jel v jednu chvíli na druhém místě! A také Lewis Hamilton, který má za sebou jeden z nejhorších dní kariéry. Pilot Ferrari Charles Leclerc k nevíře fanoušků Ferrari skončil tamtéž a po závodě prohlásil, že něco takového nemá na okruhu formule 1 co dělat.

No, ať je to třeba dragster dráha nebo štěrková zóna či betonová zeď, za výlety mimo trať se platí, a tak je to v pořádku. A někdy se prostě zaplatí odstoupením ze závodu. Ale zmiňovaný Michael Masi s dragster stripem nemá žádný problém s tím, že je to jako každá jiná vyasfaltovaná úniková zóna. Nejlepší podle něj je trať vůbec neopouštět.

„Říká se tomu kontrola limitů tratě!“ uvedl s nadsázkou.

Co je trochu horší, že Lewis Hamilton strip přeletěl v době, kdy byl na trati safety car a Leclerc zrovna opouštěl místo incidentu. Je zásadní, aby pod žlutými vlajkami nebo za safety carem jezdci měli auto pod kontrolou. Ale ani v tom nevidí Masi problém.

„Nepovažuji to za prohřešek. Je potřeba se podívat na podmínky, a ty byly po celý den náročné pro všechny. Ani jsme o nějakém trestu (pro Hamiltona) neuvažovali.“

A ještě jedno hodně atypické rozhodnutí. Leclerc před svou nehodou v boxech vjel do dráhy soupeři, což se běžně trestá časovou penalizací. Ale ještě během závodu se komisaři rozhodli pro peněžitý trest týmu, místo časového trestu pro pilota. Peněžité tresty se udělují tam, kde tým pošle na dráhu vůz například se špatně uvolněným kolem. Ale když jeden pilot vjede do cesty druhému během závodu, následuje časový trest. Nedělní případ z Německa je odklonem od zavedené praxe, ale ne nutně špatný směrem: sám pilot totiž žádnou chybu neudělal.

Vypadá to, že se můžeme těšit na nový trend v rozhodování: větší variace, která ale nebude dána svévolí sportovních komisařů, nýbrž ji bude zdobit selský rozum a přihlédnutí k okolnostem. A to formuli 1 rozhodně neublíží.