Udeří slovenské kladivo konečně i v lize? Klíčem Baníku bude defenziva

Před začátkem ligové sezóny jsem Baník pasoval do role černého koně soutěže a po prvních dvou kolech jsem musel svoji predikci trochu poopravit. Ostravský soubor po velkých letních změnách působil totiž dost nesourodým dojmem a ukázalo se, že realizační tým ještě čeká hodně práce. Defenzivní činnost se už sice ostravským trenérům podařilo vyladit, ale směrem dopředu to pořád trošku skřípe. Baník tak má stále co dohánět a další možnost má doma proti Mladé Boleslavi.

Když jsem Baník viděl naposledy v duelu v Edenu, tak to do defenzivy i přes porážku 0:1 relativně fungovalo. Ostravský tým hrál v hlubokém bloku a sešívaným moc šancí nedovolil. Problém byl ale v útočné fázi, při přechodu do útoku ztrácel Baník jeden míč za druhým a výsledkem toho bylo, že svěřenci trenéra Pavla Hapala ani jednou nevystřelili na branku Ondřeje Koláře.

V domácím prostředí Baník v aktuální sezóně ještě neprohrál a nedostal ani gól. A právě neprostupná defenziva bude základem úspěchu i proti ambiciózním Středočechům, kteří od začátku sezóny sází na ofenzivní fotbal. Například Júsuf umí být velmi nepříjemný v hlavičkových soubojích a navíc ho velmi dobře doplňují rychlí spoluhráči z druhé vlny.

Baník půjde do zápasu psychicky posílen postupem do třetího kola MOL Cupu a dalším čistým kontem. Pozitivní zprávou pro Pavla Hapala jsou i první soutěžní branky v ročníku pro Ladislava Almásiho. Slovenský forvard by se potřeboval trefit i v lize, kde dal za posledních 21 utkání jen jednu branku. Pokud Almási najde ztracenou střeleckou formu, může to být pro Baník jackpot. V kombinaci s rychlíkem Tankem a Kubalou pak budou problémem pro každou obranu.

Věřím, že nás čeká atraktivní ligový duel se spoustou branek a skvělou diváckou kulisou. Tak si tento šlágr nenechte ujít.

Autor je komentátorem O2 TV Sport