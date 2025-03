Votroci jsou stále ve hře o elitní šestku. Góly? Nic, s čím by se mohli chlubit

V sobotu vyrážím na pražskou Julisku, kde by se tentokrát mohl hrát zápas v parádní atmosféře. Do Dejvic totiž míří vedoucí tým tabulky Slavia a to znamená, že do ochozů dorazí i početná skupina sešívaných příznivců. I když se slávistický realizák bude muset vypořádat s absencí Tomáše Holeše a Štěpána Chaloupka, tak je tým z Edenu pořád obrovským favoritem zápasu. Nic jiného, než další dílek z mistrovské skládanky neočekávám.

I v neděli vidím v duelu mezi Hradcem Králové a Českými Budějovicemi jasného favorita a to v podobě domácích Votroků. Ti mají před sebou klíčovou fázi sezony, která naznačí jejich další ambice. Když vezeme v potaz, že má Hradec Králové k dispozici ještě dohrávané utkání na Slovácku, tak jsou Východočeši stále reálně ve hře o mistrovskou skupinu.

Hradečtí fotbalisté by v domácím prostředí potřebovali potvrdit tři body, které vybojovali na hřišti olomoucké Sigmy. Votroci dokázali na Hané po delší době vstřelit víc jak jednu branku v zápase. Právě střelecká produktivita je věc, která královéhradecký soubor sráží na kolena. Někdy to vypadá, jako kdyby se svěřenci Davida Horejše báli u soupeřova pokutového území vystřelit. Za 25 zápasů posbíral Hradec Králové 26 branek, což není nic, s čím by se na východě Čech mohli chlubit.

Fanoušci Votroků si v posledních domácích zápasech moc radosti neužili. Už čtyři soutěžní duely totiž Hradec Králové čeká v Malšovické aréně na vítězství. Proti beznadějně posledním Českým Budějovicím to může na první pohled vypadat jako jasná záležitost. Jihočeši sice zatím nezvítězili, nicméně dokážou své soupeře výrazně potrápit, například naposledy tým Karviné.

Jak se říká, každá série jednou končí, ale v Hradci Králové doufají, že si Jihočeši na výhru první výhru ještě minimálně kolo počkají. Tak uvidíme v neděli odpoledne…