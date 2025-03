Spáčil o přestupu do Plzně i zájmu „S“: Sparta se ptala, u Slavie mě mrzelo, že...

Už od minulého léta ho naháněli mocní - jako první se ozvala Plzeň, vyhodila částku 25 milionů korun. Ptala se Sparta, nakonec ho silně naháněla také Slavia, ale Karel Spáčil se v zimě rozhodl, že vedle dokončení sezony v Hradci Králové pro něj bude nejlepší cesta letní přesun do Viktorie. „Bylo to fakt složité,“ netají v rozhovoru pro Ligu naruby. Vedle duelů za „votroky“ ho čekají i další testy v reprezentační jedenadvacítce, také - doufá - letní mistrovství Evropy.

Dojíždí angažmá, které mu změnilo život. V černobílých barvách se vykopal do národního mužstva (dozajista přijde brzy i to áčkové), k velkému přestupu. Karel Spáčil je asi největší kometa - ač je to klišovité označení - posledního kalendářního roku české ligy.

Na začátku zimní přípravy se řešila vaše budoucnost a vy jste nevypadal klidně. Přitom jste sám o sobě řekl, že nejste stresař. Byl to dobrý dojem?

„Ano. Do toho jsem dodělával školu. Když se to spojilo, bylo toho najednou dost. Měl jsem telefonát za telefonátem. Musím se přiznat, že už mě to trošku i otravovalo, ale v dobrém smyslu slova.“

Koho jste měl na drátě?

„Asi nejvíc agenty s rodinou. Čili to probíhalo asi takhle: Zavolal mi agent, já se ozval rodině, ta mi na to řekla názor, já mu to volal zpátky. Ne že bych nemohl spát, ale takhle to bylo pořád dokola. Něco jsme si řekli a za deset minut to bylo třeba jinak.“

Nedávno řekl Lars Friis, že je jeho asistent Michal Vávra strukturovaný člověk. Vy studujete na detektiva, lze si představit, že máte políčka, která vyplňujete: Zavraždil ho proto…

„Ne, takový vůbec nejsem, jsem odlišný, ve věcech mám celkem bordel. (usmívá se) Ono to bylo se školou tak, že jsem si ji nevybíral podle toho, co bych chtěl dělat v budoucnu, ale co mě baví momentálně. Ale ke všem možnostem přestupu jsem si samozřejmě řekl plusy a minusy. Bylo to fakt složité a na závěr z toho vyšla Plzeň.“

Proč?

„Začal bych s tím, že jsem byl hlavně v kontaktu s ní a se Slavií. Největší rozdíl byl v tom, že s Viktorkou jsem měl osobní schůzky, což se Slavií vůbec neproběhlo. Všechno bylo mířené přes manažera, to mě celkem mrzelo, protože přece jenom pobavit se o tom z očí do očí je podle mě nejlepší.“

Nestrašila vás Slavia šíří kádru?