Slováci vsadili na bruslení, bojovnost. Čekal jsem víc hráčů z české ligy | iSport.cz

Z české extraligy nakonec ve výběru mají pouze dva hráče - brankáře Marka Čiliaka z Brna a útočníka Libora Hudáčka z Liberce, který je zatím mimo sestavu. Podle mého jich tam mohlo být víc. Do týmu se nakonec nevlezl třeba ani silný centr Tomáš Marcinko z Třince. Překvapilo mě to, ale mají své skauty a měli dost přípravných turnajů, kde si mohli hráče vyzkoušet.

Z NHL vzali, koho měli k dispozici. Musím říct, že dobrou mají Slováci obranu. V ní mají hráče, kteří už něco dokázali plus mladý obránce Martin Fehérváry. Ten se mi už dlouho líbí, hraje v nároďáku prakticky od osmnáctky, má velkou perspektivu. Tenhle kluk se prosadí i ve světovém hokeji.

Podle složení týmu musí Slovensko vycházet z obrany. Podržet je musí gólmani. Moc gólů podle mého dávat nebudou, takže musí hrát důraznou obranu s rychlým přístupem. Když se jim to bude dařit, měli by uhrát čtvrtfinále. Mají tam kluky, kteří chtějí něco dokázat, mohlo by jim to vyjít.

Otázkou je, jak na slovenský tým bude působit domácí tlak. Jsou jen dvě možnosti - buď je to povzbudí a nakopne nebo s tím budou mít problém. Záleží na tom, jak si nastaví hlavu, jak to budou zvládat. Kádr je mladší, takže je to spíš povzbudí. Půjdou do toho naplno a vydají ze sebe víc, než kdyby hráli někde venku.

Slováci hrají skupinu v Košicích, to si zvolili z ekonomického hlediska. Není se čemu divit, v dnešní době. Vědí, že takhle budou mít oba stadiony plné. V Bratislavě i v Košicích. Kdyby nás poslali do Košic, tak by některé zápasy vyprodané nebyly a ekonomicky by je to ranilo.