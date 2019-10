Liga mistrů se stále hledá, moc jí nedůvěřuji. A Jágr s Gulašem válí | iSport.cz

Liga mistrů zatím stále není až tak populární soutěž. Pořád si své místo v Evropě hledá. Poznamenané je to i tím, že tam nejsou Rusové. KHL zatím Ligu mistrů nepřijala. Jednak to pro ni, stejně jako pro všechny ostatní, není zajímavé po finanční stránce. A taky mají v Rusku víc zápasů, delší play off, hrají o kolo víc. Termíny mají už tak dost našlapané a dlouhou pauzu tam mají i pro národní mužstvo.

Přitom na přelomu století Rusové tuhle soutěž hráli, pět roků myslím bylo finále v Petrohradu za účasti čtyř mužstev. Brali to vážně, dávali do toho velké peníze. Ale tenkrát měli v lize šestnáct klubů. Teď už je v KHL čtyřiadvacet týmů, těžko se nové termíny hledají.

Na druhou stranu je fajn, že ochozy už na Ligu mistrů tak prázdné nejsou. Lidi začínají chodit a dá se možná věřit i tomu, že se do budoucna zlepší i finanční ohodnocení soutěže. Jako se postupně zvedl fotbal. Mohlo by to být čím dál víc zajímavější.

Za sebe po pravdě říkám, že jsem jeden z těch, co Lize mistrů moc nedůvěřují. Sleduji tuhle soutěž jenom okrajově. Výsledky ano, ale že bych se v televizi díval na zápasy? Moc ne. Viděl jsem kousek posledního Hradce, kousek Třince. Všiml jsem si, že tam jsou hodně mladí hráči. To je pro ně dobrá šance, na druhou stranu, i tímto ztrácí soutěž vážnost. Že se zkoušejí hráči a stabilní opory se šetří na ligové zápasy? I z toho je vidět, že liga je pro naše kluby pořád víc než evropská soutěž.

I kvůli Lize mistrů se v Tipsport extralize dost posunují zápasy. A Jaromír Jágr si posteskl, že by jich v základní části mohlo být víc. Já myslím, že v tom je ovlivněný NHL, kde je přes 80 zápasů. Podle mého je pro kluby, které jdou daleko v play off a ještě hrají právě Ligu mistrů, utkání dost. Do toho se rozjede reprezentace. Jak říkám, těžko se hledají nové termíny, našlapané je to dost.

Když je řeč o Jágrovi. Není pochyb o tom, že svým návratem Kladno zvedl. Pořád válí! Je schopný dát gól, připravit šanci, dostat tým zpátky do hry. Kladno senzačně otočilo tři zápasy s Olomoucí (4:3p), s Libercem (5:3) a s Plzní (7:5). To hráče nabudilo. Osm bodů navíc, které už byly skoro pryč. V této fázi, kdy se liga pořád teprve rozjíždí, je osm bodů krásná suma. S ní se dostavila i pohoda. Pomohl i Denis Godla v brance. Ale Kladno dává i hodně gólů. Sedm jich nastřílelo Plzni!

Ta má pro změnu Milana Gulaše. On je neskutečný. Lepší se rok od roku. Do špičky se dostal vlastně až po třicítce a každým dalším rokem to potvrzuje. Čím starší, tím lepší. Proč? Těžko říct, asi se hokeji věnuje naplno, dozrál mentálně. Prostě to umí. S pukem, v přesilovkách, při střelách z první, při penaltách. Je trošku menší, má kratší hokejku, ale vidí. Má kolem sebe přehled. Je schopný v poslední chvíli hrábnout do puku a šanci si připravit. Nebo spoluhráčům. Vyzrálý hráč.

Gulaš válí, i když mu odešel kreativní centr Jan Kovář. Na druhou stranu, s Tomášem Mertlem už spolu v minulosti hráli, dařilo se jim, jen to oprášili. Neříkám, že Kovář a Mertl jsou stejní hráči, ale oba jsou kvalitní a s oběma si Gulaš rozumí.

Rád bych takhle viděl válet i mladé kluky. Jenže nejsou. Zaznamenal jsem, že Filip Pešán rozjíždí s dovednostním koučem Tomášem Pacinou nový projekt. Zaměřený má být právě na dovednosti mladých. Musíme počkat pět šest roků, jestli to bude mít efekt. Tohle je běh na dlouhou trať, těžko se to hodnotí v rozjezdu. Počkejme. Spíš si ale myslím, že to je o tom, nakolik jsou u nejmenších fundovaní trenéři a jaký máme vlastně výběr v oddílech.

Pamatuju, že když byl můj kluk malý, bylo v každé třídě sedmdesát osmdesát dalších hokejistů. Dneska jich přijde v náboru stěží dvacet. V tom se to dost posunulo. Špatným směrem. Nevybírá se, ale bere se všechno. A z nich se pak snažíme udělat hráče. V tom je práce na nových talentech daleko složitější.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Kometa Brno 10 6 1 1 2 27:23 21 3. Mladá Boleslav 10 5 2 1 2 31:20 20 4. Sparta 10 4 3 1 2 43:31 19 5. Plzeň 10 6 0 1 3 40:32 19 6. Liberec 10 5 2 0 3 45:40 19 7. K. Vary 10 4 1 1 4 31:30 15 8. Mountfield HK 10 5 0 0 5 30:32 15 9. Olomouc 10 3 1 2 4 20:27 13 10. Vítkovice 11 3 1 2 5 27:39 13 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Litvínov 10 3 0 2 5 28:33 11 13. Dynamo 10 3 0 0 7 21:31 9 14. Zlín 11 2 0 0 9 28:41 6