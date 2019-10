Hádka trenérů? Emoce chápu, ale měli by udržet klidnou hlavu | iSport.cz

Brankář Sparty Matěj Machovský dělal, co mohl, aby Pražanům natáhl vítěznou sérii do desátého zápasu. Z vítězství se i přesto radoval Liberec • Pavel Mazáč / Sport

Přiznám se, že mě docela překvapila nečekaně vyšponovaná tisková konference po zápase Olomouce s Vítkovicemi mezi Zdeňkem Motákem a Jakubem Petrem. Může se to stát, zápas byl vypjatý, ale já tomu moc nefandím. Trenéři by měli zachovat klidnou hlavu. Na tiskovce už mluvit s odstupem, být kolegiální.

Samozřejmě, na střídačce nebo na ledě se může stát ledacos. Byl tam faul Strapáče na Černého, nepotrestaný a ještě z toho byl gól na 2:0 pro Olomouc. Emoce tam byly velké, šlo o hodně, v takové chvíli by asi všichni trenéři vyskočili.

Přesto si myslím, že tohle by si měli aktéři vyříkat mezi sebou, ne na veřejnosti. To už na tiskovku nepatří. Hokej je vypjatý sport, nemůže být všechno uhlazené, ke konfliktům dochází. Otázka je, jakým stylem se to pak dál promítá. Pro novináře je to samozřejmě tahák, i fanoušci se tím s gustem zabývají. Konflikty se líbí, má se o čem psát, diskutovat.

S Kubou Petrem jsem to osobně dodatečně neprobíral, neřešili jsme to. Nevím ani přesně, co se mezi střídačkami vlastně stalo, co si řekli. Rozumím tomu, že mu vadilo, když na tiskovce Zdeněk (Moták) vytáhnul slova od střídaček. Podle mého měl Zdeněk zachovat nadhled. Na druhou stranu, jestli tam nadávky padly, urazilo ho to, cítil se dotčený, to je taky logické. Ale jak říkám - překvapilo mě to.

I proto, že oba jsou, nebo byli, kamarádi z Vítkovic. Z jednoho klubu. Ale stává se to. Trenéři jsou pod tlakem, oba týmy měly série, kdy se jim nedařilo, emoce jsou pak o to větší. Hrálo se o hodně, byl tam nepotrestaný Strapáčův faul, konec vypjatý, Olomouc ztratila vyhraný zápas. Nervy prostě pochodují, byly narušené.

Ze své kariéry si pamatuji, že v Rusku bývaly tiskovky taky divoké. Tedy, ne že bych se dostal do křížku s nějakým trenérem, to ne. Ale byly doby, kdy jsme odcházeli z tiskovek. Mně se to stalo na Spartaku, když tam trénoval Miloš Říha. Slovo tam nedostali novináři, ale fandové, které pustili do sálu, což se mi nelíbilo. Tak jsem dal taky průchod svým vášním a odešel jsem. Ale třeba zrovna s Milošem jsme se na tiskovce dohodli vždycky. Neříkám, že jsme měli stejný názor během hry, ale na tiskovce jsme byli už v klidu.

Vím, že fotbalisté mají už nějakou dobu tiskovky po zápasech oddělené. Ale to mi nepřijde ideální. Takhle na sebe mohou trenéři reagovat, každý má třeba jiný náhled, polemizuje se, to je zajímavé pro fanoušky i novináře. Navíc to u nás není až tak dramatické, trenéři jsou u nás docela kolegiální a respektují se. I tohle byl nakonec takový konflikt - nekonflikt.

To už mi jako vážnější téma přijde viróza Pardubic. Celý tým je v karanténě, ale zápasy se neodloží. To není dobré, soutěž to naruší. Vím, že si kluby samy podobné řešení odsouhlasily, ale není to fér. Kdyby se to stalo v závěru soutěže a nebyly termíny, jako loni Chomutov v baráži, ale teď? Pořád je relativně začátek sezony, kluby by v takových případech měly být k sobě serióznější a hledat cestu, kdy zápas odehrát, až je z větší části tým kompletní.

Když jsou zdravotní problémy celého týmu lékařsky prokázané, měly by se prostě zápasy odložit. Diváci chodí na ligu, ne na juniory. Ovlivní to tabulku, ze sportovního hlediska to dobré není. Liga je vyrovnaná, každý bod může hrát roli. Pardubice se dostanou na chvost a psychicky se z toho nemusí vzpamatovat. Tohle jde hodně proti nim. Zdá se mi, že to není fér.