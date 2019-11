Růžička v Hradci? Role jsou jen pro veřejnost, musí si získat fanoušky | iSport.cz

Z mého pohledu je jenom dobře, že se Vladimír Růžička vrátil na extraligovou střídačku. Je to jeden z nejlepších koučů, které tady máme, ne-li nejlepší. Úspěchy za ním jsou, ať už v reprezentaci nebo v klubech. Ve Slavii dlouhodobě vládl a s Chomutovem, dokud tam nebyly finanční problémy, se taky dostal v roce 2017 až do semifinále.

Jeho návrat jsem očekával. A myslím, že pro český hokej je to dobře. Poprvé jsem ho viděl na hradecké střídačce ještě před reprezentační přestávkou ve Vítkovicích. Teprve se rozkoukával, podle mého to tak pojal záměrně.

Musel se podívat, do jakého týmu přišel, jaké je prostředí na střídačce, v šatně, na ledě. Přišel do týmu, který byl v podstatě funkční. Šéfové asi chtěli ještě zvednout kvalitu, jakou už v týmu měli, tak ho angažovali. A těžko do funkčního týmu přijít a za dva dny dělat nějaké velké rošády a rozhodnutí. To by taky mohlo mít na mužstvo a kolektiv negativní vliv.

Po reprezentační přestávce teď určitě zase začne působit na střídačce na sto procent. Tak, jak ho známe a jak byl on zvyklý svoji práci dělat. Zaznamenal jsem, že šéfové klubu trenérům rozložili „úkoly“ a role.

Tomáš Martinec se má starat o tréninky, Vláďa Růžička o koučování zápasů. To je pro veřejnost. Osobně si myslím, že taktiku a styl hry budou stejně dělat i tak spolu. A i když trénink povede Martinec, tak se na systému hry a taktice na jednotlivé zápasy budou podílet oba.

Navíc je to dnes celkem běžné. Že fungují dva trenéři, kteří jsou, dá se říct rovnocenní a mají rozdělené úkoly. Když jeden vede trénink, tak se na něj druhému trenérovi zase o něco lépe dívá zpoza hřbetu, jak se říká. Lépe vidí technické a taktické nedostatky hráčů, kteří nácviky provádějí.

Riziko bych v tom neviděl. Kvalitu Vládi Růžičky všichni známe. Hradec je prostě ambiciózní tým, který chce jít do úplné špičky. Proto taky angažoval dalšího špičkového trenéra. Klíčové samozřejmě je, aby si na svou stranu získali i fanoušky.

Nastupovat do nového týmu s tím, že jsou skalní proti, je nepříjemné. Je třeba si jejich důvěru získat. A tu získají jen dobrými výkony a tím, že budou spolupracovat. Tahat za jeden provaz. Tím přijdou výsledky a získají si na svoji stranu i publikum.

Hradec bude s Růžičkou silnější. Měl by být. Ale všechno ukáže čas a vztahy v kolektivu. Ty budou podle mého dobré, protože znám i Tomáše Martince a vím, že není konfl iktní typ. Umí pracovat kolektivně. Bude jim to fungovat.

V Kometě taky nevede tréninky vyloženě Libor Zábranský. Ale to je zase trochu jiný model. Zábranský je i šéf Komety. Zasahuje do týmu i z pozice šéfa, což Vláďa Růžička v Hradci není. Je tam „pouze“ jako trenér. Ale on bude na střídačce silný, je to dobrý kouč.

Kovář dorostl do světového formátu

Když jsme zmínili reprezentační přestávku. Líbilo se mi, jak se národní tým prezentoval na Karjala Cupu. Měli jsme dobrý mančaft, hráli dobrý hokej. Na mezinárodní scéně kluci zastali důstojnou roli a nezaostávali v ničem za ostatními týmy. Byť musíme také vzít v potaz, že Rusové tam měli svoje béčko.

Přesto, je to národní tým, národní soutěž, udělali jsme si dobré jméno. V týmu nebyl extraligový lídr Milan Gulaš, ale i tak jsme tam měli vyzrálé hráče a bylo vidět, že se dokážou prosadit. Podle mého by to dokázal i Gulaš, byli bychom ještě silnější.

První lajna hrála velice dobře, tahali výsledky, v každém zápase se prosadili. Honza Kovář dorostl do velice zkušeného a špičkového hráče světového formátu. Puky rozdával perfektně, velkou práci mu odvedla i jeho křídla. Prosadili se. Bylo znát i to, že kluci hrají ruskou ligu a prosazují se v ní. Ať je to Jaškin nebo Sedlák. Věřili si a zkušenosti ze silných klubů dostali i do národního týmu.

Výborní byli i oba gólmani Roman Will a Marek Langhamer. Ne, že by mě překvapili, ale chytali velice dobře. Ukazuje se, že v Evropě máme pět šest brankářů, kteří mohou bez problémů chytat za národní mužstvo. To je pozitivní.