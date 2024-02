V Brně udělali kus práce, čtyřku udrží. Filippi bude před Sedlákem

KOMETNÁŘ VLADIMÍRA VŮJTKA | Do konce základní části chybí tři kola a nejzajímavější bude bitva o čtvrté místo. Pardubice si Pouzarův pohár vzít nenechají. V dlouhodobé části potvrdily, že mají nejlepší kádr v lize. Pravda, loni ho měly taky a v play off pak skončily špatně, ale líbí se mi. Mají potenciálních dvanáct reprezentantů, českých i slovenských, podle jmen skutečně nejlepší kádr. A ustály i nečekaný otřes kolem konce Václava Varadi. Pořád sice nevíme, co tam bylo, ale pokud chtějí hráči opravdu hrát za Pardubice, výměna trenéra je neohrozí. Takže první trojka je jasná a spravedlivá.

Zajímavější bude boj o čtvrté místo. To je vlastně jediná věc, protože jestli skončíte osmý, devátý, nebo desátý, nehraje takovou roli. Ano, můžete si uhrát výhodu domácího prostředí v rozjezdu předkola, ale dneska někteří hrají lépe venku, než doma.

Být v elitní čtyřce je ale pro play off hodně dobrá věc. Hlavně kvůli zraněním. Je šance případné šrámy doléčit, máte delší přípravu, větší prostor na odpočinek. Někdo sice říká, že první čtyři vyjdou bez předkola z tempa, ale to může hrát roli možná v prvním čtvrtfinále. Pak už je to jen plus. Pošetříte síly, připravíte se, je to nesporně výhoda.

Myslím, že Kometa už si čtyřku udrží.