Porazit čtyřikrát za sebou Třinec? To je, myslím, nemožné. Brnu jsem věřil

Jsem napnutý, jak dopadnou zbylá dvě čtvrtfinále play off. Třinec už vedl 3:0 na zápasy a osobně jsem byl přesvědčený o tom, že to doma v neděli dotáhne. Nestalo se, Budějovice snížily sérii na 2:3. Ale čtyřikrát po sobě v play off Oceláře porazit? Takový tým? To je, myslím, nemožné.