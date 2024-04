Souhlas s Varaďou. Kdo vyhraje pátý zápas, má titul. Sudí mají pískat stejně

Finále se mi líbí. Teď už se opravdu pískají fauly, co ve hře jsou, to je dobře. Nedají se přece přehlížet jasné fauly a nechat hráče, ať si to sami vyřídí. Pokud vidím faul, pískám. A je jedno, jestli je první kolo základní části, nebo finále play off.

Nesouhlasím s tím, že by se měl nějak měnit výklad nebo posuzování pravidel v průběhu play off. Máme přece jen jedna pravidla, co platí od prvního kola přes celé play off. Ne, že jsou pravidla pro 52 kol základní části, druhá na play off a třetí pro mistrovství světa. To není správné. Pravidla jsou pořád stejná, takže jde jen o to, aby to tak posuzovali i rozhodčí. Mají pískat pořád stejně. Ne říkat, teď už je play off a rozdejte si to mezi sebou. To je blbost.