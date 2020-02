Muchová a Kotyza by bylo báječné spojení. Clijstersové už ujel vlak | iSport.cz

Clijstersové je šestatřicet, měla sedm let pauzy, to je ohromná doba. Asi miluje tenis, nemá moc co jiného dělat, tak to prostě zkusí. Já osobně tohle ale nemám moc rád. Když už se hráč rozloučí s aktivní kariérou, tak to má udělat s rozmyslem a ne si říct po mnoha letech, že by ještě na mladé stačil. To mi připadá divné.

Nevím, jak intenzivně se byla schopná v posledních měsících připravovat, kolik má nahráno opravdu ostrých tréninkových zápasů. Protože jinak si myslím, že manko bude znát. Že to byla vynikající tenistka, o tom žádná, ale podle mě už Clijstersové ujel vlak.

Možná když se dívá tu a tam na televizi, tak jí to třeba tak nepřijde, ale tenis jde ohromně kupředu a je úplně jiný, než když ho opouštěla. Minimálně vyrovnanost pelotonu hráček je o hodně větší. Šanci na stovku podle mě má, v člověku to umění zůstává, spíš bude rozhodovat kondiční stav.

Turnaj není pouze jedno kolo a pak čtrnáct dnů pauza. Kdyby měla ambice jít třeba do dvacítky, musí být připravená hrát tři těžké zápasy po sobě a to není legrace.

Minulý týden oznámila Karolína Muchová, že končí spolupráci s trenérem Emilem Miškem. Pro mě to překvapivé nebylo, tamtamy v tenisovém světě bijí, už jsem se o téhle variantě doslechl dřív. V každém případě chci říct, že s Emilem mám na Štvanici dvouletou zkušenost, je to velice fajn člověk, který tenisu rozumí a ženský circuit už měl docela projetý.

Pro Káju udělal hodně dobré práce, o tom jsem stoprocentně přesvědčený. Ale život to takhle přináší. Když má hráč pocit, že se nic nového nekoná, nota bene se nepovedou dva tři turnaje, tak je celkem běžné, že se rozhlíží dál. Navíc kdyby to mohlo být navázané na spolupráci s někým, jehož jméno má velký zvuk.

Karolína zatím neprozradila nového trenéra, ale zaslechl jsem, že v éteru šumělo jméno Davida Kotyzy. Ale to je opravdu jen spekulace. Na druhou stranu by to byla volba hodně dobrá.

David na okruhu WTA strávil řadu let, se ženským tenisem a mentalitou má bohaté zkušenosti, asi to dělal dobře, když mu prošlo rukama tolik skvělých hráček. Nedokážu si představit, že by u nás byl momentálně někdo lepší.

Karolínu teď čeká nová fáze kariéry, která nebude jednoduchá. Ta se týká hráček, jež razantně vstoupí do světa velkého tenisu a mají zpočátku obrovské úspěchy. O rok později už hraje velikou roli faktor toho, že už si na ně soupeřky i celé jejich týmy začnou dávat pozor. Soustředí se na to, čím hráčka úspěchu dosáhla, co na ni platí a tak dále. Druhý faktor je tlak obhajob. Ať chcete, nebo ne, začne vám to v hlavě strašit.

Když se podíváme do historie, je opravdu obrovské množství případů, kdy hráčky vystřelily a pak měly hluché období. Z poslední doby jsou to Ostapenková, Bouchardová a mnohé další. Tohle se nevyhne skoro nikomu, pakliže to není dokonalý talent jako Martina Hingisová či Steffi Grafová.

Karolína to může mít letos těžší, výhodu má zase v tom, že obhajoby má poměrně pravidelně rozložené do celého roku, ne třeba jako Markéta Vondroušová, která má všechno v první polovině sezony. Tu to straší malinko víc.

Ale ani o Markétu bych se nebál. Je velký tenisový talent, trénuje hodně. Říkám si, že není důvod, proč by neměla úspěšně obhajovat svoje pozice. Samozřejmě víme, že to má všechno soustředěné do první půlky roku, že start letošní sezony nebyl úplně optimální. Ale základem je, že je zdravá a trénuje hodně i zodpovědně, má kolem sebe nové vedení. Snad se s tím nebude extra trápit.

O průlom do velkého mužského tenisu se pokouší osmnáctiletý Jonáš Forejtek. Zatím letos odehrál tři menší turnaje, má jedno čtvrtfinále a jedno finále. Začátek roku měl poměrně slušný. Na druhou stranu v mužském tenisu to je dneska pekelně těžká záležitost. Bude muset ještě ohromně trénovat a vydržet absolutně fit. To jsou základní podmínky, aby se posunul. A také trpělivost.

Sleduji třeba Sebastiana Kordu, který měl úžasný start, teď čtu jeho výsledky a taky to není raketový vzestup. Ten se podaří jen pár lidem, jako je třeba Ital Jannik Sinner, ostatní se musí probojovávat tím brutálním sítem. Musíme si skutečně uvědomit, jak strašně vyrovnaný a našlapaný dnešní mužský tenis je. Turnaje vyhrávají hráči hluboko přes třicet let. Zkušenost hraje obrovskou roli.

Ale myslím, že Jonáš je pro tenhle úkol dobrá povaha, protože je opravdu obrovsky pracovitý. Na rozdíl od mnoha jiných, které člověk sleduje. Dneska už je oklopený úplně profesionálním týmem, dělá se na všem, co se dělat má. Předpoklady má vytvořené, teď už je to jen na něm. Já osobně mu věřím.