Hrdá prohra Clijstersové! Hrála po 7 letech. Zavaří nám, tuší soupeřka | iSport.cz

Žádné body ani peníze už od organizace WTA směrem ke Kim Clijstersové pěknou řádku let nepřitékaly. Poctivě totiž plnila rodičovské povinnosti. Ty ale teď musí aspoň částečně ustoupit. V pondělí začal další restart kariéry Belgičanky. Více než sedm roků byla mimo hru. Do ní se vrátila zápasem v Dubaji proti Garbiňe Muguruzaové. Ačkoliv prohrála, zřetelně ukázala, že matka jedné dcery a dvou synů rozhodně není na odpis. „To je jako před 11 lety,“ hodnotila výkon Clijstersové bývalá hráčka Pam Shriverová.

29. srpna 2012. Tehdy Clijstersová nezvládla dva tiebreaky ve druhém kole US Open a zdálo se, že její kariéra je definitivním konci.

Střih. Uběhlo více než sedm let, post světové jedničky mezitím hned čtrnáctkrát změnil obsazení a Clijstersová v září oznamuje, že v roce 2020 plánuje comeback. Už druhý v kariéře.

V pondělí se matka tří dětí oficiálně vrátila do kolotoče okruhu WTA. Žádná pomalá adaptace na turnajích nižší kategorie. Pěkně po hlavě do akce. „Můžu jít?“ zeptala se zdvořile Clijstersová u východu z útrob arény v Dubaji. Rychle dostala pokyn a v modrém úboru vyrazila na centrální dvorec, kde velkou personu ženského tenisu nadšeně vítal velký hlahol z tribun.

V městě u Perského zálivu čekal Clijstersovou křest ohněm, který obstarala čerstvá finalistka Australian Open Garbiňe Muguruzaová. Pořádná výzva pro šestatřicetiletou Belgičanku, hodilo by se říct. Jenže Clijstersová – ačkoliv se dlouhá léta pohybovala mimo tenisový cirkus – jasně demonstrovala, že poslední měsíce vyplnila svůj život tvrdým drilem. A tak sama vybičovala soupeřku k velkému představení. Efekt v podobě postupu se sice nedostavil, ale duel s Muguruzaovou byl pro Clijstersovou malým vítězstvím. Ukázkou toho, že na túře nebude jen do počtu.

„Opravdu jsem strašně moc pyšná na Kim Clijstersovou. Inspiruješ mě. Wau. Gratuluju, vedla sis skvěle,“ vzkázala hvězdné navrátilkyni tenisová „supermáma“ Serena Wiliamsová.

Jak že zápas mezi belgickou tenistkou a Muguruzaovou přesně vypadal? Clijstersová prohrála 2:6, 6:7. Výsledek naznačuje, že napřed se vítězka 41 titulů na okruhu WTA hledala. Lepší tenisovou premiéru po třicítce Clijstersové hatily například dvojchyby, kterých bylo dohromady deset. Celkové načasování zprvu také trochu vázlo. Rez na svém výkonu ale dokázala postupem času obrousit a do druhého setu vlétla jako vyměněná – s novým lakem. Tedy spíše od stavu 0:3, kdy ztrácela dvě podání, ale přesto dotáhla sadu až do dramatického rozuzlení.

„Ano, ve druhém setu jsem cítila, že jsem opravdu v zápase,“ bilancovala rodačka z Bilzenu. „Měla jsem pocit, že jsem v určitých výměnách dominovala,“ přidala na své konto Clijstersová, která si cení toho, jakým způsobem se prezentovala v druhé fázi střetnutí, ačkoliv se zprvu nevyvíjelo podle jejích představ. „Tohle si z toho musím vzít pro další zápasy.“

Jakožto žena, která strávila celkem 20 týdnů na vrcholu tenisového žebříčku, má neomezený počet divokých karet, tudíž dost možností, kde si otestovat, jak na tom po letitém pauzírování je. Po Dubaji se jakožto „wild card“ představí v mexickém Monterrey a poté na kalifornských kurtech v Indian Wells.

„Jsem si jistá, že bude lepší a lepší. Určitě nám hodně zavaří,“ predikuje další scénář návratu čtyřnásobné grandslamové šampionky Muguruzaová. Ta se stala první singlovou přemožitelkou Cjistersové po Lauře Robsonové, která si skalp připsala před takřka osmi lety ve Flushing Meadows.

Newyorský grandslam bude bezpochyby jednou z destinací, kde by si – pokud vše půjde dobře – Clijstersová ráda zahrála. Čekalo by jí zde dozajista více než vřelé přivítání. Právě na US Open pózovala s trofejí pro vítězku majoru hned třikrát, a to v letech 2005, 2009 a 2010. Přidat titul po uplynutí celé dekády by byla jistě senzace, o které nelze na základě jednoho duelu hlasitě spekulovat.

Každopádně opětovné zjevení Clijstersové na tenisových dvorcích obnášelo prvky, které zdobily hru Belgičanky v jejích nejlepších časech. Dokázala vracet míčky z krkolomných pozic, občas vytasila kouzelný forhend, na který lze jen těžko najít odpověď, jež by zapadla do kurtu. V repertoáru má stále také poměrně dost rychlý přesun k síti.

„Několikrát se mi při zápasu stalo, že během sledování výměn jsem si mnula oči a říkala jsem si: ,To je jako před 11 lety‚'“ nechala se slyšet analytička americké stanice ESPN a bývala tenistka Pam Shriverová.

O 11 roků zpět měla Belgičanka pouze dceru Jadu Elle. Když v roce svého prvního návratu (2009) ukořistila grandslam, stala se po Margaret Courtové a Evonne Goolagongové teprve třetí tenistkou, které se povedlo vyhrát major po porodu. Mezitím Clijstersové přibyly další dvě ratolesti – v roce 2013 syn Jack a o tři roky později Blake.

Do klubu „zlatých matek“ se marně snaží dva roky probojovat Serena Williamsová. Od narození dcery Alexis Olympie si hned čtyřikrát zahrála finále na jednom ze čtyř největších turnajů, ale vždy bez zůstala na poražené straně.

K finálové účasti – a zvlášť na grandslamu – vede pro Clijstersovou v současné chvíli cesta plná těžko překonatelných zákrut.

Svým pondělním dubajským vystoupením nicméně naznačila, že je připravena se s absolutní špičkou současného ženského tenisu s chutí porvat.