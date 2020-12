Vysoká hra Zdeňka Haníka o sportu bez roušek: Trvám na tom

„TRVÁM na tom, aby byly roušky povinné při sportování ve vnitřních prostorách. Chci tím mj. docílit, aby se sportovní utkání odehrávala primárně v zevním prostoru. Dále také hluboký výdech, který je při sportu zcela běžný, má větší potenciál pro šíření kapének“, prohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Lukáš Tomek, šéfredaktor deníku Sport, zareagoval: „TRVÁM na tom, že jste vymyslel blbost. Buď máte důvody, proč nejde sportovat uvnitř. Pak je předložte a sport uvnitř nyní nepovolujte. Pokud ho povolujete jen s rouškami, je to nebezpečná hloupost a vyzývám vás, abyste si šel v roušce zaběhat na hoďku do tělocvičny.“

Já osobně chci korektně dodat: TRVÁM na tom, že Lukáš Tomek má sice pravdu, ale že by pan ministr možná neprosadil blbost, kdyby zástupce sportu seděl při jednání vlády. Je dobré, že máme agenturu, přinejmenším proto, že sport je řízen sportovcem. Ale máme jako sport slabé politické krytí, a tím pádem jsme otloukánci. Náš život v domácím vězení trochu připomíná pevnost Azkaban z Harryho Pottera, kde vězňům nebrání v útěku zdi či moře.

Jsou uvězněni ve své vlastní hlavě, hlídají je mozkomorové, kteří ve vzduchu kolem sebe vysávají naději a štěstí. Většina vězňů během několika týdnů zešílí. Podle informací Českého rozhlasu působí na 69 % Čechů destruktivně sociální odloučení neboli duševní karanténa.

A tělo? Lékařská komise Českého olympijského výboru poukazuje na to, že podle statistických dat:

1) děti na jaře ztloustly o dva kilogramy.

2) očekává se další výrazný propad tělesné zdatnosti.

3) v klíčovém věkovém období si děti neupevňují kladný vztah k pohybu.

Myslím, že jsem silná nátura a dokážu aktuální situaci mobilizací vůle čelit. Ale některým lidem už opravdu hrabe, stát začíná podporovat u soukromé psychology tím, že hradí jejich komerční péči, protože cítí vážný průšvih v psychice lidí.

Podle webu Seznam Zprávy spáchalo v Japonsku za poslední měsíc sebevraždu víc lidí, než jich zemřelo za celý rok vinou pandemie. A jestli stát neumožní dětem sportovat (s přestávkami jsou mimo už skoro půl roku), máme fakt problém.

Pane ministře, chápu, že nejste v lehké situaci, ale ta rouška při sportu je doopravdy blbost. Buď se začne šidit, jako my dospělí při tenise, protože přechod na síť a smeč s rouškou není žádná hitparáda. Nebo lidi s náhubkem sportovat radši nebudou. A taky se dají tělocvičny znovu zavřít a sport opakovaně znehybnět, ale to začíná být i politicky neprozíravé. To hrozí občanskou neposlušností.

Lékařská komise ČOV asi před měsícem v pudu sebezáchovy sestavila výzvu české vládě. Je aktuální i v nových souvislostech, kdy se PES zmítá od zdi ke zdi, a tak jsem to nejdůležitější trochu přebásnil pro potřeby tohoto článku: Pravidelné sportování přináší pro organismus a imunitní systém posílení tvorby hlenu v dýchacích cestách. Tím zesiluje vstupní bariéru viru a snižuje jeho množství, které se případně dostane do organismu. TO CHCEME!

Absence pohybu a dostatečného energetického výdeje zvyšuje riziko obezity. Pokud se v mládí nestane pohyb přirozenou a příjemnou součástí života, ovládne děti třeba mobil. V dětství nepoznané endorfi nové účinky spojené s pohybem vedou k tomu, že pohybová aktivita nepřináší v dospělosti žádnou radost. TO NECHCEME!

Apelujeme, aby možnost sportování dětí, včetně tělesné výchovy na školách, byly prvním krokem při rozvolňování restrikcí. Je to v zájmu budoucího tělesného a duševního zdraví celé mladé generace. TO CHCEME!

Prostě upravte „PSA“ i pro sport a pusťte děti na plac. A bez roušek.