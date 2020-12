První trénink mladých basketbalistů s rouškami: Jste v pořádku, kluci?

Na první hodinové fázi se sešlo šest hráčů plus dva trenéři, asistenti dospělého áčka Jan Pospíšil a Martin Bašta. Oba se vrátili z úterního ligového výjezdu do Opavy o půl druhé ráno, teď už si vzali do péče třinácti a čtrnáctileté kluky.

Začíná se ve středovém kruhu, všichni si společně zatleskají, zakřičí si. Je cítit, jakou mají borci radost z návratu na palubovku. Nadšeně pobíhají po hřišti, oči jim září. Úsměvy však neuvidíte, ústa mají skrytá stejně jako jejich trenéři pod rouškami. A to je absurdní problém současné sportovní reality v Česku.

Na USK přistupují k vládnímu nařízení smířlivě, i když... „Je to pro nás jednoznačně pozitivní zpráva, že se může začít, i když s rouškami je to hrozně nepříjemné nám trenérům, natož pak klukům, kteří s nimi musí nějakým způsobem pracovat. Ale je to určitě lepší, než aby zase byli dalších iks týdnů doma. Rozhodně to vítáme,“ vypráví kouč Martin Bašta, sám bývalý ligový basketbalista a odchovanec USK.

Na trenérech leží ohromná porce zodpovědnosti o zdraví dětí. Jak vést trénink a neublížit mladíkům s nasazenými „náhubky“, jimž se při rychlejším pohybu krátí dech? Jak zajistit, aby se radost z pohybu nezměnila v týrání dětí a neznechutila jim sport? „Sami jsme při prvním tréninku viděli, že jakmile šli kluci do pohybu, okamžitě se zadýchali, byli úplně rudí. Je to nepříjemné, musíme s tím nějakým způsobem pracovat,“ líčí Bašta.

Proto se jede velmi zvolna. Dvojtakty zprava a zleva v mírném tempu, i po tomhle základním cvičení už mají hoši tendenci sundávat si roušky z úst. „Jak se cítíte? Jste v pořádku, kluci?“ ptá se svěřenců Jan Pospíšil.

Ti měli během pauzy domácí úkoly, kondiční trenérka jim posílala tréninkový plán, vymýšlely se různé výzvy, aby se mladíci udrželi v pohybu. „Teprve je za námi první trénink, ještě se uvidí, jestli něco dělali, nebo se na všechno vykašlali,“ usměje se Bašta.

Žádní válečci se sice mezi koši pod Nuselským mostem neprohánějí, první trénink v rouškám dává i tak omladině USK zabrat. Raději se přechází ke klidnějším činnostem. „Snažili jsme se zařadit hlavně statická cvičení jako dribling a přihrávky. Musíme to přečkat alespoň takhle, protože v rouškách se toho jinak moc dělat nedá. Spousta dětí má dýchací problémy, používají různé spreje a všelijaké pomůcky od doktora. Určitě to pro ně může být nebezpečné, musíme být opatrní,“ je si vědom Bašta.

Vše se podařilo, první trénink s rouškami přežili všichni bez úhony. Ke skutečnému sportování má však taková příprava daleko.