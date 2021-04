Vysoká hra Zdeňka Haníka: SEDM ponaučení

Tak už jsem ho chytil: POZITIVNÍ. Můj postoj se ovšem ani v nejmenším nemění, ba dokonce získal na síle. Věřil jsem sice, že mě imunita ochrání i proti vniknutí viru do těla, teď doufám, že mě ochrání proti závažnému průběhu onemocnění. Před rokem, 26. března 2020, jsem na svém facebookovém profilu napsal: „KAŽDÁ NEMOC JE ZPRÁVA, ještě úplně nevíme jaká, ale zpráva naléhavá, že něco děláme blbě.“ Ještě jsme to nerozluštili, ale pár ponaučení už přeci jenom vidím.

1. IMUNITA JE KAPITÁL

Zásadní problém je, že umírají lidé. Zatím tomu nikdo nedokázal zabránit, i když je tu už vakcína. Umírají především lidé, kteří jsou ohroženi nejen virem, ale i dalším onemocněním. Seniory a jinak nemocné prostě musíme ochránit, ale pro ostatní platí i nadále: zdraví a odolní to nesou lépe. Proto VEZMI ZDRAVÍ DO SVÝCH RUKOU - SYSTEMATICKY BUDOVANÁ IMUNITA JE KAPITÁL.

2. SLEDUJ VOLEBNÍ PROGRAMY

Mocní tohoto státu nechali sport ve štychu, resp. především sport mládeže. Nechci být adresný, ani žehrat na tu či onu politickou stranu nebo sportovní agenturu, ale realita je zřejmá: na podporu sportu se nenašla politická vůle. Pamatuj si to a ve volbách podpoř ty subjekty, které na sport a pohyb mládeže budou myslet, a hlavně ty, kterým jejich sliby uvěříš. NENECH UŽ NIKDY VZÍT DĚTEM SPORT A POHYB, ANI ZAVŘÍT SPORTOVIŠTĚ.

3. HLEDEJ ALTERNATIVY

I přesto, že se mnoho lidí (podobně jako já) zaměřuje v zimě spíše na sportování pod střechou - tenisovou čtyřhru v hale, plavání, fitness atd., ta čínská nemoc nevyhnala nás donutila uvažovat jinak a vyhnala nás i v zimě ven. K našemu prospěchu: tenis se dá hrát venku až do prosince, na kole se dá jezdit téměř nepřetržitě, kopečky se dají vybíhat i za mrazu. Pohodička přitom není taková, ale výsledný efekt o to lahodnější, a proto HLEDEJ POHYB ZA KAŽDOU CENU.

4. DISKOMFORT NENÍ SPROSTÉ SLOVO

Západní Evropa, do níž patříme, je prostě rozmazlená. Tělesně i životně změkčilá. Zákeřná nemoc nás donutila uvažovat nad tím, jak zvyšovat životní otužilost, ať už zesíleným zájmem lidí o otužování, či rychlým uvědoměním si, že dobře už bylo a je záhodno mít na paměti: PŘIPRAVUJ SE ZNOVU NA ŽIVOT V NEPOHODĚ.

5. S VÁŽNOSTÍ, ALE BEZ PANIKY

Většina z našich spoluobčanů, mě od března nevyjímaje, poznala nemoc na vlastní kůži. Někteří s lehkým průběhem, jiní velmi kritickou formu. Takže už víme - ta nemoc skutečně existuje a je opravdu zákeřná. Znamená to, že je nutno jí vzít vážně, respektovat nutná opatření, například, abychom na sebe z metru neprskali. Na druhé straně panika je nejhorším doprovodným efektem, který bohužel mnoho lidí a institucí živí. Nenechte si vnutit tento model. Doporučuji heslo profesora Berana: RESPEKT ANO, STRACH NE!

6. NENECH SE OTRÁVIT

Napřed lidem minulý rok na jaře zatrhli pohyb, potom je na podzim připravili o dobrou náladu, a teď i o naději. Za pohyb na hřišti jsme si našli alternativy, když čínský vetřelec už nechal vážné stopy na psychice mnoha lidí, volal jsem: Nenechte se otrávit. Když ale začala v lednu lidem chybět naděje, napadlo mě, že tohle může skončit občanskou neposlušností (ale to je ponaučení 7). Šestka zní: NENECH SI VZÍT NIC - ANI POHYB, ANI DOBROU NÁLADU, ANI NADĚJI. Není to tak snadné, ale přičiň se, vzdoruj, bojuj. Ostatně nikdo jiný to za tebe neudělá.

7. OBČANSKÁ ZODPOVĚDNOST I NEPOSLUŠNOST

Mimořádný stav nám poskytl víc času. Pro sebe i pro ostatní. Protože jsem občanský angažovaný - zametám cyklistické chodníčky v Praze, sbírám odpadky po lese všude možně - cítím jako občan i právo být občansky neposlušný tam, kde zákazy pokládám za nesmyslné. smyslné. Odmítám poskakovat s rouškou při tenisu, odmítám respektovat zákaz běhat po 21. hodině, v parku, kde kromě mě nikdo není. Nemohu vás vyzývat, abyste činili totéž, ale mohu totéž vás inspirovat k tomu, abyste se CHOVALI ZODPOVĚDNĚ, ALE I SVOBODNĚ.

A teď mi dovolte, abych si šel odpočinout, protože kdy k pokoře patří i to, že když už virus vniknul do těla, je nutné ho respektovat a vzít na vědomí, že nejsem zdráv, i když to podle vnějších příznaků nepoznám. Chci se s tím pacholkem znám. vypořádat, abych vám co nejdříve v mohl opět mávat z bruslí.