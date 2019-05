Tým pro MS v hokeji je silný. Jen ho kouč nesmí udusit | iSport.cz

Kádr pro šampionát je na papíře. Už v úterý byl i ve vlaku směr Bratislava. Jaký je? Silný. Nemá cenu kolem toho opatrně našlapovat. Ne. Mužstvo má prostě říz. Fanoušci jsou hladoví, šest let po sobě medailové šampaňské z ledniček nevytáhli. Dočkají se? Píše se to rok co rok: Ten tým na to má!