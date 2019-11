Hurá na Jágra! Legenda baví, tým ale nesmí krmit hladové tygry | iSport.cz

Když ke konci druhé třetiny Jaromír Jágr vymyslel gólovou akci, v ochozech to jenom zahučelo: Na tohle jsme čekali! I když to byla rána pro Spartu, tentokrát to až tak nevadilo. Když hlasatel oznámil jméno asistenta s číslem 68, ozval se spontánní potlesk. Jako když se potom veterán objevil na kostce.

Pro Jágra jsou zápasy i osobní misí. Dobře si to uvědomuje. Ví, že lidi přišli na něj. Na muže, jenž si nemůže dovolit stárnout. Lidi pořád chtějí to nej. On je nechce zklamat. Také fanoušci tohle ocenili. Jestli se třeba v Mladé Boleslavi útočník necítil při pískotu komfortně, tentokrát musel ze zaplněné arény energii cítit.

Fanoušci, kteří skandovali jména sparťanských střelců, křičeli i tohle: Dobře, Jardo! Nebo když se málem dostal do bitky: Nechte Jardu! Kdyby dal Jágr hattrick, lidi by si to užili možná stejně jako sparťanský triumf.

Po utkání se ochotně fotil, stejně jako v minulých utkáních. Energii, kterou vnímá z lidí, chce vracet. Uvědomuje si, že hokej nemá většího ambasadora. Chce rozdávat radost, i když se zrovna necítí. Přitom v zápase to nebyl dlouho on. Chyběl mu centr, absence zraněného Davida Stacha byla hodně znát. V úvodu si zkracoval střídání, byl u prvního inkasovaného gólu, kdy po nedorozumění s parťáky přišel o puk.

Souhra s O´Donnellem, jenž hrál ve středu, váznula. Není divu, vždyť kvůli nenadálému zranění Stacha se nestihli sehrát. Progres se dostavil, až když se role uprostřed chopil Melka. Rytíři se Spartou až tak herně výrazně nepropadli. Byli horší, to jo, ale zase dojeli na to, co už tolikrát předtím. Na naivní chyby. Zbytečné. Ve stylu: Chcete gól? Tak jo, tady ho máte! A když tohle nabídnete rozjeté Spartě, je to jako jít si do klece pohladit vyhladovělého tygra.

Jestli je Rytíři budou takhle krmit i dál, budou to mít v boji o to, aby si zahráli extraligu i za rok, pořádně těžké.

Ale zase na jejich obranu: rozjetá Sparta pro ně byla moc těžké sousto. Navíc v okleštěné sestavě, Valský se Stachem chyběli. Což bylo patrné. I to, že řada Rytířů byla vyjukaná z toho, že hrají před sedmnácti tisíci lidmi. Tohle v pralese, jak Jágr nazývá nižší ligu, nezažili…

Po utkání řekl kladenský majitel i tohle: „Nebojte, v play off přijde odveta!“ Jasně, možná to zní nadneseně. Jako když mluvil v létě o tom, že chce extraligu vyhrát. Kdekdo se tomu může zasmát, ale i tohle je forma, jak chce dodat vlastnímu týmu víru.

Tak, jak fanouškům celé extraligy dává jistotu: Pořád stojí za to se na něj chodit dívat.