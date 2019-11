Rekord na Spartě! Víc diváků přišlo na extraligu jen pod širým nebem | iSport.cz

Jakub Hajný střílí do připraveného Jakuba Sedláčka • Michal Beránek (Sport)

Souboj tradičních soupeřů Sparty a Kladna, který se dnes v hokejové extralize hrál po téměř šesti letech, přilákal do ochozů libeňské O2 areny rekordních 17.220 diváků. Absolutní extraligový rekord (21.500 diváků) z duelu pod širým nebem mezi Kometou Brno a Spartou v lednu 2016 nemohl být vzhledem ke kapacitě haly překonán. Stanoven byl ale nový rekordní zápis pro zápas v hale. Dosavadní maximum drželo utkání Kladna a Brna, které rovněž v O2 areně vidělo v říjnu 2012 při výluce v NHL 17.182 diváků.

Vyprodané hlediště svědčilo více Spartě. Lídr extraligy přehrál Kladno s přehledem 6:2. „Myslím si, že na nás dolehla tíha okamžiku. Pro některé hráče je ohromný rozdíl, když hráli ještě minulý rok nebo dva roky předtím před 150 diváky a teď najednou hrají před 17 tisíci,“ připustil legendární kladenský útočník Jaromír Jágr.

Sám se do O2 areny vrátil po čtyřech a půl letech. „Vím, že poslední zápas, který jsem tady hrál, byl na mistrovství světa v Praze,“ připomněl neúspěšný boj o bronz proti USA v květnu 2015. „Vděčím fanouškům za to, že přišli a halu vyprodali. Bohužel nejsem Jágr, kterým jsem byl před 20 lety, to bychom se bavili o něčem úplně jiném. Sám sobě pořád věřím, ale musím si počkat na svoji šanci,“ doplnil Jágr.

Sparta se v dosavadním průběhu ročníku může těšit velké podpoře. Před svými diváky hrála zatím osmkrát a její zápasy v O2 areně vidělo 83.475 diváků, v průměru takřka 10 a půl tisíce na zápas. „Atmosféra byla super. Doufám, že v pátek proti Hradci Králové to bude minimálně stejné. Všichni jsme si to užili,“ pochvaloval si domácí útočník Miroslav Forman.