Stříbro jako úspěch? Florbalisté chtěli víc. Debakl pomůže k příštímu zlatu

Josef Rýpar naskakuje na slavící spoluhráče po postupu do finále MS florbalistů • Martin Flousek / Český florbal

Když kouč Jaroslav Berka přebíral reprezentaci, dostal pětiletou smlouvu. Což je mimořádně silný mandát. A důkaz, že si florbal vybral muže, kterému věří.

Už tehdy říkal: „Naším cílem je postupně budovat tým, který bude nejlepší na světě.“

Ještě jím není, ale progres je patrný. Florbal využívá silnou generaci juniorů, kteří do mužstva nastříkali vítěznou víru. Všichni snili o zlatu, v hlavách to měli jasně nasazené. Změnila se mentalita, hráčské nastavení.

Takže teď jsou všichni zklamaní. Stříbro pro hráče je fajn, ale není to úspěch. I tohle je zdravé nastavení. Byli seřízení, že prostě mají na to, aby urvali titul.

Kouč Berka před šampionátem mluvil o tom, že turnaj ukáže, v jaké fázi budování nejlepšího týmu na světě Češi jsou. Odpověď? Jsou daleko, ale ještě ne v cíli.

Pokud jde o herní kvalitu, už se mohou směle srovnávat i se Švédy. Což ukázal zápas v základní skupině. Ve finále už to haprovalo, byla z toho výsledkově jednoznačná záležitost. Ale přesně tohle jsou zkušenosti, které mladý tým zase posunou.

Když stáli na ploše a sledovali, jak favorit, leckdy se chovající přezíravě a povýšeně, přebírá zlato, už to nebudou chtít zažít. Přesně tohle je motivace, která je požene za úspěchem v dalších letech.

Češi dali do kupy jeden z nejsilnějších týmů za poslední roky. S velkým potenciálem. S hvězdami typu Langer, Forman nebo Hemerka, které potáhnou mužstvo několik let. S koučem, jenž byl úspěšný u juniorů a svoje fungující metody narouboval i v áčku.

Před klíčovým semifinálovým zápasem se mu podařilo se svými spolupracovníky tým správně nažhavit. I díky speciálně sestříhanému videu ve stylu rafinované loupeže na základě seriálu Casa de Papel aneb Papírový dům.

Byla to velkolepá loupež, jak obrali domácí o postupový sen.

Je možné, že z nedělního nevydařeného finále vznikne další motivační video. Takové, které za dva roky na šampionátu ve Švédsku pomůže ke zlatu. Nadějí mohou být i poslední minuty, kdy se Češi nevzdali a snažili se ještě něco vymyslet.

Bylo by to symbolické předávání florbalového žezla. Po domácích Švédech by se ho mohli ujmout právě Češi. I díky finálovému výprasku.

Teď mrzí, bolí, ale nakonec z něj mohou těžit. Pro mladé mužstvo může tahle lekce zafungovat pozitivně.

Aby se z Čechů stal opravdu nejlepší tým světa.