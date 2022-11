Rafinovaný plán, který vynesl boj o zlato: Loupež podle slavného seriálu!

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Byl to plán, který se trenérům v hlavě klubal už v době, kdy se rýsovalo, že se Češi v klíčovém utkání o postup do finále MS florbalistů mohou potkat se Švýcary. Jak se vyrovnat s bouřící halou? Jak si „ukrást“ energii a využít ji naopak ve svůj prospěch? Hlavní kouč Jaroslav Berka tak, jak má ve zvyku, vymyslel se svými nejbližšími spolupracovníky plán. Jak se rodil? Web iSport.cz se to snažil zmapovat. Důležitou roli hrál i seriálový hit na Netflixu.

Zápas, k němuž Češi zaměřovali svoji pozornost už dlouhou dobu. Semifinále.

Utkání, které před tímhle šampionátem naposledy zvládli v roce 2004. Na tom, aby v něm uspěli a mohli žít zlatý sen, pracovali poslední půlrok.

35letý kouč Berka se svými spolupracovníky dbá nejenom na taktickou stránku, ale i na tu mentální. To ho zdobí. Je to styl práce, který přinesl úspěchy už u juniorů, s nimiž má tři světové medaile, z toho dvě zlaté. U toho posledního triumfu byl jako hlavní trenér.

Vymýšlí nejrůznější teambuildingové aktivity, které mají hráčům správně nastavit hlavu.

Před semifinále se Švýcary byla na stole otázka: Jak využít energii od fanoušků, kteří budou podporovat domácí? Jak se z toho nepo…? Jak Švýcarům vzít jejich výhodu?

Proto se podle informací iSport.cz zrodil plán ve stylu La Casa de Papel. Aneb Papírový dům. Slavný seriál na Netflixu, jehož hlavním motivem je rafinovaná loupež. Přesně o to se snažili i hráči. Ukrást něco, co se zdá jako nereálné. Při speciálním týmovém mítinku dumali nad tím, jak využít energii, která míří proti nim, ve svůj prospěch…

Cílem bylo: Ukrást energii!

Takže se o tom bavili, vymýšleli, jak k tomu přistoupit. Podařilo se.

Byl to plán, který skvěle vyšel. „Byli jsme nachystaní. Měli jsme dopoledne na to takovou poradu, všichni jsme se výborně připravili. Možná tohle byl zlomový moment,“ řekl k tomu útočník Filip Langer.

Víc to nespecifikoval. Nechtěl o tom mluvit ani hlavní kouč Berka s tím, že jde o interní věc.

I z toho se dá odtušit, že právě na téhle týmové poradě se zrodilo drtivé vítězství 11:3. Hráči si ujasnili, jakým způsobem k tomu přistoupit. Jak se nenechat uškvařit zaplněným kotlem. A naopak energii využít pro sebe.

O tom mluvil právě Langer. „Trochu jsme ukázali ostatním fanouškům z tribuny, že tady nejsme na popravu, a naopak, že jdeme vykrást švýcarskou arénu. Pak to tak vypadalo na hřišti. Energie, které se člověk otevře, je lepší, než se jí bránit a uzavírat se. Aspoň si to myslím. Fakt nejde se jí vyhnout a lepší je se jí otevřít,“ uvedl klíčový útočník.

Součástí týmové motivace je dlouhodobě i oheň. Aby v hráčích plála ta správná touha. A ve čtvrtek u hotelu v rámci jedné z porad opravdu vzplál oheň.

„Měli jsme na to určitý plán,“ uvedl k přípravě na Švýcary kouč Berka. Víc to nechtěl specifikovat.

Už před šampionátem se mluvilo o rodící se nové reprezentaci. Sebevědomější, kvalitnější. Herně na takové úrovni, že Češi mohou hrát vyrovnané partie i s týmy, proti nimž se dřív pokoušeli jenom o zázrak...

Nový realizační štáb dodal týmu víru. Stejně jako úspěšní junioři. V hlavách byl celý kádr nastavený ve stylu: Zvládneme to! „Vím, že se to moc nenosí. Ale my jsme to říkali už před šampionátem. Že chceme s veškerou pokorou být tím nejlepším týmem. Pečlivě jsme se připravovali na všechny situace. Míříme k tomu vrcholu,“ říká Berka s tím, že práce zdaleka nekončí.

Teď se pokusí pro sebe urvat i nedělní finále.

Úspěch si užívá i zkušený 33letý harcovník Matěj Jendrišák. Je to pro něj šestý šampionát, má dva bronzy. Teď si poprvé zahraje o zlato! Možná na svém posledním mistrovství...

V čem byl hlavní rozdíl oproti jiným rokům podle něj?

„Není to jenom jeden faktor. Je jich víc. Příprava v posledních šesti měsících byla fakt kvalitní. Soustředili jsme se na detaily, možná by lidi ani nevěřili, kolik času jsme strávili na taktických poradách. To byl základ. Dbali jsme na malé detaily. A pochopitelně je to i kvalitou týmu,“ řekl k tomu Jendrišák.

Během dneška už se v hlavách koučů rodí plán, jak tým nachystat na boj o zlato. „Makáme na tom, chtěli jsme je porazit už ve skupině. Oni to se štěstím ubránili, teď máme novou příležitost,“ hlásí kouč Berka.

Klapne to? Finále o historické zlato startuje v 15.45 hodin (ČT Sport).