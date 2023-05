Nehledali chyby jinde. A vyhrabali se z toho! Nechtěli být za blbce…

BLOG ZDEŇKA JANDY PŘÍMO Z RIGY | Nemá cenu kolem toho nějak opatrně našlapovat. To, co český tým předvedl v první polovině se Slovinci, bylo špatné. Hodně špatné. A to ještě kulantně řečeno. Je fajn, že i sami hráči tohle dobře vycítili. Neschovávali se za fráze, že není slabých soupeřů, každý má video a umí bruslit… Ne. Chybu hledali sami u sebe.

Vzali to za správný konec. Nejezdily jim nohy, ale na tohle to nesváděli. Zněla od nich jiná hesla.

Bojovnost! Srdce! Přesně tohle dlouho chybělo. Kanonýr Dominik Kubalík uznal i to, že z hlediště to mohlo vypadat, že se hráčům nechce a byli laxní. V podobném duchu se to hemžilo i vzkazy na sociálních sítích.

Kdy už začnete hrát? Zkušený obránce Michal Jordán mluvil o tom, že přežili klinickou smrt. Tedy v hokejovém smyslu, pochopitelně. Pro hráče to musela být muka. Jenom si to představte. Vidíte, že vám to nejde. Nejezdí nohy. Hlavou se vám honí, že prohráváte se Slovinci… Dneska už jsou všichni silní, ale stejně.

Prohráváte 0:2 se Slovinci a víte, že jste pod tlakem. Podvědomě se vám vkrádají myšlenky, že u lidí budete za blbce… Frustrace se postupně násobí. Navíc víte, že hrajete bez dvou klíčových útočníků. Ale hráči se z toho vyhrabali svépomocí. Což je pozitivní.

Každý šampionát má svůj příběh. Něco, na co se bude vzpomínat. Ať to dopadne jakkoliv. V zámoří milují slovo momentum. Okamžik, kdy se něco láme. A třeba to může být právě tenhle zápas se Slovinci. Už to vypadalo na pohromu. Po porážce od Lotyšů na další historický zápis do kronik. Na ostudu. A nejspíš na konec nadějí na solidní výsledek.

Ale mužstvo se hlavně díky lídrům Kubalíkovi a Červenkovi zvedlo. I ostatní pochopili, že sám se nikdo neporazí. Že bez sebeobětování to nepůjde. Což může být další moment, který partě, na kterou se valí samá pohroma, dodá vzpruhu. Teď se každá taková hodí. Pomohl i důrazný apel od hlavního kouč Kariho Jalonena.

Pokud se dá dohromady alespoň Filip Chytil, pořád je naděje, že šampionát skončí posledním vítězným zápasem.