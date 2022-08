První medaile pro Česko: Staněk se dočkal i mimo halu, má bronz z ME

Halový mistr Evropy z loňského roku Staněk se v 31 letech dočkal první medaile z šampionátu pod širým nebem. Na mistrovství světa 2017 i mistrovství Evropy 2018 obsadil nepopulární čtvrtou pozici.

Na stupně vítězů by mu stačil i výkon z druhé série 21,05. Třetím pokusem se Staněk zlepšil na 21,26, ale víc už nepřidal. Zaostal tak za vystoupením z dopolední kvalifikace, v níž předvedl hned prvním pokusem 21,39 metru, i nedávného mítinku v Lucembursku. Tam naznačil výbornou formu výkonem 21,94, jímž se přiblížil na sedm centimetrů vlastnímu českému rekordu pod širým nebem.

V Mnichově měl nejlepší letošní výkon z přihlášených vrhačů, proto neskrýval rozpaky z třetího místa. "Samozřejmě mě to mrzí. V kvaldě jsem se cítil suprově. Spokojený asi být nemůžu," řekl Staněk České televizi.

Ve finále se potýkal s technikou. "Věděl jsem, že mám i na Chorvata, ale byl jsem takový stažený. Nedokázal jsem rozpojit nohy od vršku, abych tu kouli předběhl a nechal ji za sebou. Spousta hodů mi zůstala v ruce, vůbec mi to nenapnulo na prsty. Škoda," prohlásil svěřenec Petra Stehlíka, který má ve sbírce kompletní sadu medailí z halových mistrovství Evropy a bronz z halového světového šampionátu v roce 2018.

Na kontinentálním mistrovství pod širým nebem získal medaili jako první český koulař od roku 1982, kdy skončil v Aténách třetí Remigius Machura.

Soutěž koulařek ovládla Nizozemka Jessica Schilderová, která jako jediná překonala hranici 20 metrů a vylepšila národní rekord na 20,24 metru.

Výsledky mistrovství Evropy v atletice v Mnichově:

Finále:

Muži:



Maraton: 1. Ringer (Něm.) 2:10:21, 2. Teferi 2:10:23, 3. Ayale (oba Izr.) 2:10:29, 4. Petros (Něm.) 2:10:39, 5. Navarro (Fr.) 2:10:41, 6. Lamdassem (Šp.) 2:10:52, ...Homoláč (ČR) nedokončil.

Koule: 1. Mihaljevič (Chorv.) 21,88, 2. Sinančevič (Srb.) 21,39, 3. Staněk (ČR) 21,26, 4. Ponzio (It.) 20,98, 5. Haratyk 20,90, 6. Bukowiecki (oba Pol.) 20,74.

Desetiboj (po pěti disciplínách): 1. Ehammer (Švýc.) 4661 b. (100 m: 10,56 - dálka: 831 - koule: 14,24 - výška: 208 - 400 m: 1. 47,40), 2. Dester (It.) 4327 (10,81 - 746 - 14,56 - 202 - 47,90), 3. Skotheim (Nor.) 4324 (10,98 - 756 - 13,65 - 211 - 48,27), 4. Oiglane (Est.) 4208, 5. Wiesiolek (Pol.) 4205, 6. Taam (Niz.) 4193, ...9. Helcelet 4122 (11,13 - 728 - 15,30 - 199 - 50,16), ...Sýkora (oba ČR) 1636 (11,09 - 692 - bez výkonu) - nedokončil.

Ženy:

Maraton: 1. Lisowská (Pol.) 2:28:36, 2. Parlovová Koštrová (Chorv.) 2:28:42, 3. Brinkmanová (Niz.) 2:28:52, 4. Dattkeová (Něm.) 2:28:52, 5. Episová (It.) 2:29:06, 6. Mayerová (Něm.) 2:29:21, ...23. Hrochová 2:36:00, 24. Joglová 2:36:26, 40. Stewartová (všechny ČR) 2:43:03.

Koule: 1. Schilderová (Niz.) 20,24, 2. Dongmová (Portug.) 19,82, 3. Van Klinkenová (Niz.) 18,94, 4. Roosová (Švéd.) 18,55, 5. Gambettaová 18,48, 6. Ritterová (obě Něm.) 18,29.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

100 m: 1. Olatunde (Ir.) 10,19, ...16. Stromšík (ČR) 10,60 - nepostoupil do semifinále.

400 m: 1. Re (It.) 45,26, ...7. Šorm 45,66, 13. Maslák 45,92, 16. Krsek (všichni ČR) 46,12 - postoupili do semifinále.

1500 m: 1. Rozmys (Pol.) 3:37,36, ...19. Friš 3:40,99 - nepostoupil do finále, Sasínek (oba ČR) nedokončil.

Dálka: 1. Montler (Švéd.) 806, ...7. Juška (ČR) 780 - postoupil do finále.

Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,36.

Koule: 1. Sinančevič (Srb.) 21,82, 2. Staněk (ČR) 21,39 - postoupil do finále.

Ženy:

100 m: 1. Nkansaová (Belg.) 11,33, ...18. Kubíčková (ČR) 11,61 - nepostoupila do semifinále.

400 m: 1. Baumgartová-Witanová (Pol.) 51,09, ...11. Petržilková (ČR) 52,35 - postoupila do semifinále.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 450, ...14. Švábíková (ČR) 440 - nepostoupila do finále.

Koule: 1. Dongmová (Portug.) 19,32, ...Červenková (ČR) bez výkonu - nepostoupila do finále.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 65,94.