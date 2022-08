Na čtvrtce vládnou mimozemšťanky. Hrozí Kratochvílové i rekordu

Sama se trápí, že stojí na místě. Čtvrtkařka Lada Vondrová přitom musí sledovat, jak do její disciplíny míří fenoménky dlouhých překážek. Nizozemka Femke Bolová a Američanka Sydney McLaughlinová přinesly nový pohled na věc. „Nepřekonatelné“ časy z osmdesátek jsou na hladké čtvrtce najednou v ohrožení.

Tohle tady ještě nebylo. Femke Bolová přijela na evropský šampionát do Mnichova získat historický zlatý double na hladké čtvrtce i stejné trati s překážkami. A čekají se od ní velké věci.

„Myslím si, že určitě může běžet na hranici čtyřiceti devíti. S Kaczamrekovou a Klaverovou to bude krásný závod,“ předvídá Vondrová před finále hladké čtvrtky. „Na překážky nemá konkurenci. Myslím, že pro ni budou překážky s prstem v nose. Když poběží na půl plynu, tak vyhraje.“

Bolová patří do skupiny „mimozemšťanů“, jak je nedávno nazvala oštěpařka Barbora Špotáková , kteří tvoří novou ligu globálních superhvězd světové atletiky. Je prostě neuvěřitelná. V závodě na 400 metrů nedávno v Chořově ostatně už běžela pod hranici 50 sekund. Ve své hlavní disciplíně přitom ani není nejlepší na světě.

To Američanka Sydney McLaughlinová za posledních třináct měsíců zlomila čtyři světové rekordy na 400 metrů překážek a dostala historický čas na číslo 50,68. Chápejte, Vondrová zatím teprve sní o tom, že takový čas někdy zaběhne bez překážek…

I proto se atletičtí fajnšmekři třesou, až se McLaughlinová s hladkou čtvrtkou natvrdo popere. Ve svých osmnácti letech, dávno před svou rekordní erupcí na překážkách, dala malou ochutnávku osobním rekordem sedm setin nad hranici 50 sekund.

Až se rozhodne, můžou se třást nejlepší výkony historie, které z minulosti zatím stále trčí jak z betonu. Světový rekord východní Němky Marity Kochové z roku 1985 činí 47,60. Životní čas Jarmily Kratochvílové ze zlatého MS 1983 v Helsinkách je 47,99.

„Já myslím, že ten svěťák klidně může zaběhnout. Když bude v nějakém kontaktu, dobrý závod, dobrý vítr, tak si myslím, že na to má. 50,68 (na překážkách) je něco, co by nikdo před rokem nečekal, že je možné běžet. Myslím, že svěťák může zaběhnout,“ říká Vondrová.