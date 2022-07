Sexy fotbalisté? Vem si Ronalda, bude šikovnej, dráždila Bendová Jíchovou

Do posledního dílu pořadu Nikoly Bendové s názvem Atletika Life zavítala vynikající česká překážkářka na 400 metrů Nikoleta Jíchová. Pohledné atletky se daly do zajímavé výzvy a zhodnotily atraktivitu světových fotbalových es. Přísným okem běžkyň neprošlo sedm borců, dalších pět se zařadilo do kategorie atraktivních. A pak jeden bonusový - přítel Nikoly Bendové a řízný obránce Bohemians Praha Daniel Köstl.