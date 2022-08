Šorm finišoval na Supermana. Zmatek u žen: diskvalifikace i přes protest

PŘÍMO Z MNICHOVA | Prolétl cílem tak, jak to dělával Christopher Reeve. Patrik Šorm se na ME v Mnichově dostal ve finiši štafetového rozběhu na 4x400 metrů pod tlak soupeřů a do cíle se předklonil s rukou nahnutou dopředu na Supermana a pojistil českému týmu postup do finále. Ženský tým dopadl hůř, byl diskvalifikován za vyšlápnutí z dráhy Nikolety Jíchové.