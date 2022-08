Vadlejch slaví na ME stříbro! Veselý těsně za medailí, zlato bral Němec

Evropské stříbro přidal jednatřicetiletý Vadlejch k bronzu, který si před měsícem přivezl z mistrovství světa v Eugene. Loni skončil druhý na olympijských hrách v Tokiu.

Vadlejch začal finále přešlápnutým pokusem, který letěl za 80 metrů. Do vedení se na mnichovském Olympijském stadionu dostal domácí Weber, který si chtěl spravit chuť po čtvrté příčce ze světového šampionátu v Eugene, ale s výkonem 83,05 byl první jen chvíli.

Vadlejch ho v druhé sérii přehodil o čtyři metry, Weber odpověděl zřejmě delším pokusem, ale s dotykem odhodové čáry. Na první místo se vrátil ve čtvrté sérii a náskok 38 centimetrů už udržel.

Vadlejch měl po druhé příčce trochu rozporuplné pocity. „Samozřejmě jsem chtěl vyhrát, ale stříbro za 87 není neúspěch. Myslím, že je to skvělé. Jedu dál, budu na sobě dřít ještě víc,“ řekl. V závěru soutěže riskoval. „Zkoušel jsem trošku všechno zrychlit a opravdu jsem všechno zrychlil, což je špatně. Nebyl jsem tak uvolněný, jak jsem v tu chvíli potřeboval,“ vysvětloval, proč už dál nehodil.

Devětatřicetiletý Veselý, mistr světa z roku 2013 a držitel dvou olympijských bronzů, postoupil do užšího finále jako sedmý, ve čtvrté sérii přehodil 80 metrů a posunul se na čtvrté místo. Po dalším zlepšení na 84,36 byl dokonce chvilku třetí, ale Fin Lassi Etelätalo se na bronzovou příčku ihned vrátil osobním rekordem 86,44.

„To je sport. Tak to chodí. Jednou jste na medaili, pak jste čtvrtý. Já jsem ho vlastně přehodil v Curychu a on byl čtvrtý. Tak jsme si to vyměnili. Trochu jsem mu to i přál. Hodil si osobák a vlastně konečně má medaili, byl několikrát čtvrtý, s medailí je to super,“ ocenil výkon finského soupeře, kterého před osmi lety na cestě za evropským stříbrem v Curychu odsunul na „bramborovou“ pozici.

Veselý v sezoně poznamenané nemocí, která ho připravila o světový šampionát, i v pokročilém věku stejně jako na loňských olympijských hrách bojoval o medaili, i když tentokrát neúspěšně. „Asi bych si to nevysnil třeba před pěti lety, že to v takových letech ještě ve mně nějak takhle bude. Možná se tam trošku úročí i ty zkušenosti, že to člověk na těch velkých akcích dokáže prodat,“ ocenil.

Před evropským šampionátem přitom neměl žádná očekávání. „Když jsem sem jel, tak jsem každému říkal, jediné, co tam budu, budu opravdu dost odpočinutý na závod,“ usmíval se oštěpař, který se trénuje sám. Vyplácí se mu obezřetný přístup. „Jak je člověk starší, nesmí to přehnat s tréninkem, musí si odpočinout. A pak se může stát něco dobrého,“ doplnil Veselý.

Česká výprava tak v Mnichově získala tři medaile. Na třetím místě skončili koulař Tomáš Staněk a v sobotu oštěpařka Barbora Špotáková.

Výšku žen ovládla Mahučichová

Favorizovaná ukrajinská výškařka Jaroslava Mahučichová se v Mnichově stala mistryní Evropy. Stačilo jí překonat 195 centimetrů na první pokus, zatímco Marija Vukovičová z Černé Hory to dokázala až napotřetí a ostatní soupeřky skončily už dříve. Dvacetiletá Mahučichová už má ve sbírce dvě stříbra z MS a olympijský bronz.

Bronz ve výškařském sektoru získala teprve sedmnáctiletá Srbka Angelina Topičová, dcera někdejšího mistra Evropy Dragutina Topiče.

Zlato z běhu na deset kilometrů vybojoval Ital Yemaneberhan Crippa, ve finiši předstihl Nora Zereie Mezngiho. Nejrychlejší závodnicí na 100 metrů překážek byla Polka Pia Skrzyszowská, sprinterským štafetám kralovali Britové a domácí Němky.

Španěl Mariano García vyhrál osmistovku. V cílové rovince odolal útoku britského favorita Jakea Wightmana, letošního mistra světa z patnáctistovky porazil o šest setin sekundy a zvítězil v osobním rekordu 1:44,85.

Mistrovství Evropy v atletice v Mnichově:

Finále:

Muži:

800 m: 1. M. García (Šp.) 1:44,85, 2. Wightman (Brit.) 1:44,91, 3. English (Ir.) 1:45,19, 4. Kramer (Švéd.) 1:45,38, 5. Robert (Fr.) 1:45,42, 6. Pattison (Brit.) 1:45,63.

10.000 m: 1. Crippa (It.) 27:46,13, 2. Mezngi (Nor.) 27:46,94, 3. Schrub 27:47,13, 4. Gressier (oba Fr.) 27:49,84, 5. Riva (It.) 27:50,51, 6. Gidey (Ir.) 27:59,22.

4x100 m: 1. Británie (Azu, Hughes, Efoloko, Mitchell-Blake) 37,67, 2. Francie 37,94, 3. Polsko 38,15, 4. Nizozemsko 38,25, 5. Švýcarsko 38,36, 6. Belgie 39,01.

Oštěp: 1. Weber (Něm.) 87,66, 2. Vadlejch (ČR) 87,28, 3. Etelätalo (Fin.) 86,44, 4. Veselý (ČR) 84,36, 5. Kuusela (Fin.) 80,20, 6. Gailums (Lot.) 78,82, ...12. Konečný (ČR) 73,48.

Ženy:

100 m př. (vítr -0,1 m/s): 1. Skrzyszowská (Pol.) 12,53, 2. Kozáková (Maď.) 12,69, 3. D. Kambundjiová (Švýc.) 12,74, 4. Visserová (Niz.) 12,75, 5. Lavinová (Ir.) 12,86, 6. Graversgaardová (Dán.) 12,99.

4x100 m: 1. Německo (Burghardtová, Mayerová, Lückenkemperová, Haaseová) 42,34, 2. Polsko 42,61, 3. Itálie 42,84, 4. Španělsko 43,03, 5. Nizozemsko 43,03, 6. Belgie 43,98.

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 195, 2. Vukovičová (Č. Hora) 195, 3. Topičová (Srb.) 193, 4. Weermanová (Niz.) 193, 5. Geraščenková (Ukr.) 193, 6. Jungfleischová (Něm.) 190.

Semifinále:

Ženy:

100 m př.: 1. Semberová (Brit.) 12,62.