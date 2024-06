Zlatovláska letí: Jíchová na ME myslí na finále. Vondrovou zastavila horečka

Parádní start na mistrovství Evropy má za sebou Nikoleta Jíchová v závodě na 400 metrů překážek. V rozbězích předvedla nejrychlejší čas ze všech, výkonem 54,88 sekundy si vyrovnala osobní rekord a jen o tři setiny zůstala za olympijským limitem. V pondělním semifinále se do soutěže zapojí i dvanáctka nasazených. Do finále postoupil výškař Jan Štefela. Naopak čtvrtkařka Lada Vondrová kvůli horečce na ME končí.

Před poslední překážkou musela zadrobit krok, ale po ní ho zase natáhla a do cíle vběhla ve svém nejlepším životním čase. „On se totiž točil vítr. Když běžíte, jste najednou trošku jinde. Párkrát jsem tam zaváhání měla, ale to by zase mohlo mít dobrou predikci do zítra,“ usmívala se Jíchová v rozhovoru pro Českou televizi. „Jsem spokojená. Přesně takhle jsem chtěla běžet, jak technicky, tak rychlostně. Všechno to vyšlo podle plánu.“

Jíchová se každým rokem zlepšuje a v podobném stylu začala i ME v Římě. Časem 54,88 si na setinu vyrovnala loňský osobní rekord z mistrovství republiky v Táboře.

„Já jsem doběhla, teď se mi nalil laktát do hlavy, asi minutu jsem kalkulovala, je to osobák, není to osobák, je to limit, není to limit. Pak mi došlo, že jsem podruhé běžela kousek od limitu. Konsistence tam je, věřím, že zítra to padne,“ myslí Jíchová na boj o finále. „Musím dělat, co dělám vždycky. Mít svůj běh, mít svoji hlavu. Jediná cesta k úspěchu je pořád koukat na sebe. Věřím, že šanci mám a budu dělat sto procent. Moc to chci.“

Čtvrtkařka Lada Vondrová z ME odstupuje na doporučení svazové šéflékařky Karolíny Velebové a nenastoupí tak do večerního semifinále. Důvodem jsou respirační potíže spojené s horečkou.

„Mrzí mě, že Lada nebude startovat, ale zdraví je přednější. Přejeme Ladě brzké uzdravení,“ řekl reprezentační šéftrenér Pavel Sluka.

Výškař Jan Štefela v kvalifikaci překonal 221 centimetrů a postoupil do finále. Soutěží prošel bez jediného zaváhání. Marku Bahníkovi výkon 217 centimetrů na postup nestačil. Do semifinále postoupil Vít Müller na 400 metrů překážek svým nejlepším výkonem sezony 49,38 sekundy.

„Jsem rád, že jsem prolomil blok v hlavě. Poslední měsíc jsem běhal nad padesát,“ pochvaloval si Müller.

Adam Smolka si zaběhl osobní rekord 50,48, ale do semifinále nepostoupil, stejně jako Martin Tuček (51,27).

Do semifinále dvoustovky postoupili i Tomáš Němejc (20,54) a Eduard Kubelík (20,91). Automatické místo v semifinále má i národní rekordman Ondřej Macík.

Tereza Hrochová si v půlmaratonu zlepšila osobní rekord 1:11:38 hodiny a skončila třiadvacátá. Moira Stewartová doběhla na 45. místě v čase 1:13:41.

Mistrovství Evropy v atletice v Římě:

Finále:

Muži:

Půlmaraton: 1. Crippa 1:01:03, 2. Riva (oba It.) 1:01:04, 3. Petros (Něm.) 1:01:07, 4. Teferi (Izr.) 1:01:10, 5. Fitwi Sibhatu (Něm.) 1:01:17, 6. Selvarolo (It.) 1:01:27.

Družstva: 1. Itálie 3:03:34, 2. Izrael 3:04:09, 3. Německo 3:05:33.

Ženy:

Půlmaraton: 1. Grövdalová (Nor.) 1:08:09, 2. Mellyová (Rum.) 1:08:55, 3. Haugerová-Thackeryová (Brit.) 1:08:58, 4. Meringorová (Rum.) 1:09:25, 5. Kejetaová (Něm.) 1:09:42, 6. Donnellyová (Brit.) 1:09:57, ...23. Hrochová 1:11:38, 45. Stewartová (obě ČR) 1:13:41.

Družstva: 1. Británie 3:29:01, 2. Německo 3:3159, 3. Španělsko 3:33:16.

Kvalifikace a rozběhy:

Muži:

200 m: 1. Svensson (Švýc.) 20,52, 2. Kubelík 20,54, ...11. Němejc (oba ČR) 20,91 - postoupili do semifinále.

400 m př.: 1. Barr (Ir.) 49,31, ...3. Müller 49,38 - postoupil do semifinále, 16. Smolka 50,48, 20.Tuček (všichni ČR) 51,27 - oba nepostoupili do semifinále.

Výška: 1. mj. Štefela 221 - postoupil do finále, ...14. Bahník (oba ČR) 217 - nepostoupil do finále.

Ženy:

400 m př.: 1. Jíchová (ČR) 54,88 - postoupila do semifinále.