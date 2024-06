Maňasová vypálila jako střela: Ježiš! Scházelo 8 setin na Kratochvílovou

Dvacetiletá sprinterka Karolína Maňasová v běhu na 100 metrů pokračuje v tlaku na národní rekord legendární Jarmily Kratochvílové. V semifinále ME v Římě si zaběhla nejlepší osobní výkon 11,17 sekundy, zůstala pouhé čtyři setiny od postupu do finále, k času Kratochvílové z roku 1981 zbývá ještě osm setin. Tomáš Němejc postoupil časem 20,52 sekund na 200 metrů do finále.