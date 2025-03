Radost i hořkost na ME. Jíchovou diskvalifikovali, rychlá Lu: Zvláštní běh

Slzy štěstí Nikolety Jíchové po postupu do finále • Iva Roháčková

Nikoleta Jíchová doběhla na ME čtvrtá na 400 metrů překážek • Iva Roháčková

Nikoleta Jíchová doběhla na ME čtvrtá na 400 metrů překážek • Iva Roháčková

Velká radost i hořkost. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel začala na halovém ME v Apeldoornu nejrychlejším časem rozběhů 51,52 sekundy. Do semifinále postoupila i Lada Vondrová. Původně slavila i Nikoleta Jíchová, následně ale byla diskvalifikována za vyšlápnutí z dráhy.

Lurdes Gloria Manuel zaběhla časem 51,52 sekundy spolu s Nizozemkou Lieke Klaverovou nejrychlejší čas prvních kol. Ve svém rozběhu vedla už na dvoustovce a ladným krokem v klidu vyhrála v druhém nejlepším času kariéry.

„Chtěla jsem seběhnout první, to se mi podařilo. Jsem ráda,“ hodnotila Manuel pro Českou televizi. „Asi bych to nazvala zvláštní běh. Dráha je trochu jinačí, ale je rychlá. Holky jsou dost rychlé, v semifinále to bude náročnější.“

Lada Vondrová se při seběhu natlačila na druhé místo za Britku Amber Anningovou a doběhla si za ní na druhé postupové místo.

„Bylo to rozhodující. Věděla jsem, že když seběhnu třetí, bude to průser,“ zahlásila Vondrová v přímém přenosu. „Jsem ráda, že jsem se do semifinále dostala. Rozhodující bylo postoupit z druhého místa s nějakým dobrým časem. Doufám, že holky nenaběhají moc rychle, abych dostala dobrou dráhu.“ K tomu jí pomohla i chyba Anningové, která vyšlápla z dráhy a z prvního místa rozběhu byla diskvalifikovaná.

Tak jedem! Pak diskvalifikace...

Opačný příběh zažila Nikoleta Jíchová. Při seběhu se téměř zastavila kvůli kolizi s Polkou Justynou Swietyovou-Erseticovou. Pak chytře vyběhla poslední zatáčku a ze čtvrtého místa se posunula na postupovou příčku. Navíc v čase 51,92, který by znamenal její nový osobní rekord.

„Přemýšlela jsem, co se dá vymyslet. Najednou všichni v koncové zatáčce běželi do druhé dráhy. Byla tam taková skulinka. Tak jsem si řekla. Tak jedem!“ líčila Jíchová nadšeně.

Do semifinále se ale nakonec nepodívá. Podobně jako Anningová byla po závodě diskvalifikovaná za to, že několikrát vyšlápla ze své dráhy.

Diskvalifikován byl i půlkař Daniel Kotyza. Ve stejné disciplíně přišel Jakub Dudycha (1:48,29) o postup v posledních metrech. Jeden úspěšný pokus na výšce 189 centimetrů chyběl do finále výškařce Michaele Hrubé, zapsala 185 centimetrů na první pokus a jako desátá byla první nepostupující.

Vícebojař Vilém Stráský začal novým osobním rekordem 6,83 sekundy na šedesátce. V dálce skočil 726 centimetrů a po dvou disciplínách byl se ziskem 1820 bodů šestý. Vedl Švýcar Simon Ehammer (2063) bodů, který v dálce zapsal 820 centimetrů, nejlepší výkon v historii vícebojů na HME.