MS atletika 2019 | Hejnová po rozběhu: Byla jsem taková lenivá, v semifinále se mi poběží líp | iSport.cz

Jak se vám běželo?

„No, necítila jsem se moc dobře. Tím, jak jsem měla včera volno, tak dneska jako rozcvička nic moc. Ale myslím si, že to byl cíl. Prostě se proběhnout, pohlídat si postup a zítra se mi podle mě poběží mnohem líp.“

V cíli vašeho rozběhu jste skončila těsně druhá za Ukrajinkou Ryžykovovou, snažila jste se ji stíhat?

„Nesnažila. Koukla jsem se doleva a viděla jsem, že je tam jenom ona. Říkala jsem si, že nemá smysl se vydat, když postupují čtyři. Byla by blbost se tam vydat a už jsem to netlačila.“

Jaké to bylo v krajní deváté dráze?

„Musím říct, že to není moc příjemné. V těchto krajních drahách vůbec neběhám. Nevzpomínám si, kdy jsem byla v úplně krajní dráze, takže je to takové zvláštní.“

Co říkáte odstoupení obhájkyně titulu Kori Carterové, která váš rozběh nedokončila pro zranění?

„Myslela jsem si, že něco zaběhne. Úplně jsem si nemyslela, že bude favoritka, protože prostě dlouho neběhala, asi léčila achilovku. Viděla jsem, že na ní měla nějakou dlahu. Říkala jsem si, že určitě nějak doběhne, že se do té čtyřky nějak protlačí, ale asi ji to bolí moc.“

Jak jste se vyrovnala s vedrem venku a klimatizovanou dráhou? Barboře Špotákové třeba studené fukary moc nesedí…

„Když je na ploše déle, tak to možná cítí. A taky je otázka, jak jsou ty větráky nasměrované. Já jsem to vůbec necítila, že by to nějak proudilo nebo foukalo. Fakt musím říct, že tam byla příjemná teplota. Rozcvičovala jsem se v hale a pak jsem přešla na stadion a v podstatě jsem vůbec nebyla na tom horku, takže to bylo fajn.“

Jak vidíte favoritky Dalilah Muhammadovou a Sydney McLaughlinovou?

„Já mám pocit, že Dalilah se Sydney jsou dobře připravené a i ostatní holky vypadají, že mají docela formu. Ale ony tam jsou fakt skvělý podmínky, takže si myslím, že o osobáky a letošňáky nebude vůbec nouze.“

A co Ashley Spencerová, které se rozběh úplně nevydařil?

„Jí úplně nevěřím. Ale ona je hrozně nevyzpytatelná, je schopná běhat plus minus dvě vteřiny jak nic. Úplně to nepodceňuju.“

Z každého semifinále postupují přímo jen dvě závodnice, bude důležité nasazení do běhů?

„Bude. Budu muset udělat všechno pro to, abych vyhrála, nebo běžela rychle ze druhého místa. Uvidíme, koho mi tam nasadí.“