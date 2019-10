MS atletika 2019 | Kratochvílová: Naserová je dračice, ale o rekord jsem se nebála | iSport.cz

A tipovala jste i takhle rychlý čas?

„Až takový ne, přece jenom, osobní rekord měla 49,09. Ve finále se fakt vypnula k parádnímu výkonu. A to se mi po doběhu zdálo, že tam i nějaká rezervička ještě byla. Fakt běžela dobře. Přiznávám se, že jsem ji moc neznala, až letos jsem se na ni na mistrovství zaměřila. A zaujala mě hned od prvního rozběhu.“

Čím?

„Je to taková černá dračice. Sice se mi nelíbí až tak technika jejího běhu, to třeba Millerová-Uibová běží technicky lépe. Ale co? Johnson taky běhal čtvrtku všelijak různě, to bych jí nevyčítala. Budu ji sledovat, protože tenhle čas je vynikající. Podle mého to byl jeden z nejhodnotnějších výkonů mistrovství.“

Trnula jste, že by mohla pokořit i váš rekord mistrovství světa z Helsinek?

„No...netrnula. Osobák takhle vylepšit na čtvrtce o vteřinu? To se moc často nesráží. V závěru jsem ji samozřejmě sledovala pozorně, ale pořád jsem netušila, že by to mohl být až takhle výborný čas.“

Ve finále si většina závodnic zlepšila rekordy, svědčí to o dobrých podmínkách, rychlé dráze?

„Asi jo. Je fakt, že osobních rekordů tam padlo hned několik. I čas druhé Millerové (48,37) je úžasný. Finále čtvrtky bylo fakt dobré! Super zážitek.“

Říkáte, že jste rezervu jste u Naserové viděla. Je schopná pokořit vaše maximum?

„Moje možná jo. Světový rekord Marity Kochové (47,60) bude asi složitější překonat. Na takový čas má podle mého ještě nějaký ten rok práce. Může se dostat pod 48, ale zase, musí jí sednout takový den, jaký byl ve čtvrtek. Říká se, že na mítincích by se světový rekord i mohl zaběhnout. Na mistrovství světa nebo olympiádě se běží hlavně na zlatou medaili. To je cíl. U Naserové bych předpokládala, že se ještě zlepšovat může, pokud zůstane zdravá. Je třeba ale počítat i s tlakem médií z Bahrajnu, to na ni taky dolehne. Tohle je fakt velký výkon, musí se s tím vypořádat.“

Letošní mistrovství světa je nezvykle pozdě. Jakou tohle podle vás hraje roli?

„Až tak velkou myslím ne. Jasně, všichni si říkají, že je sezona už dlouhá, ale sama jsem odběhala nějaké závody takhle na začátku října. Třeba Světový pohár v Austrálii. Mluvila o tom už Helena Fibingerová v televizi, že u sportovců často bývají dva vrcholy. Letní a podzimní. Až tak velkou roli to myslím nehraje. Když sleduji výsledky z ostatních disciplín, ať u sprintů nebo i technik, které letí šíleně dopředu. Taky by si tyčkaři mohli říct, že už mají naskákáno dost. Nebo holky výškařky, které mají mraky Diamantových lig. Podle mého je tento termín ještě dobrý, dá se to zvládnout. Je to tak a všichni by k tomu měli přistupovat. Neužírat se, že je sezona dlouhá a podobně. Prostě to tak je.“

HISTORICKÉ TABULKY ČTVRTKY 47,60 Marita Kochová (NDR) 1985

47,99 JARMILA KRATOCHVÍLOVÁ 1983

48,14 Salwa Eid Naserová (Bahr.) 2019

48,25 Marie-José Perecová (Fr.) 1996

48,27 Olga Bryzginová (SSSR) 1985

48,37 Shaunae Millerová-Uibová 2019

48,59 TAŤÁNA KOCEMBOVÁ 1983