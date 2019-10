MS atletika 2019 | MS v atletice ONLINE: Hejnová poběží finále. Zaútočí na medaili? | iSport.cz

V semifinále byla nejrychlejší McLaughlinová, která zvládla trať i s vypuštěným závěrem za 53,81. Jen o desetinu pomalejší byla světová rekordmanka Muhammadová. Hejnová se výkonem 54,41 zařadila na pátou příčku. Na medaili ale podle ní bude potřeba běžet pod 54 sekund. Letošní maximum má 54,11 a čas pod 54 sekund je jejím cílem po celou sezonu.

"Takhle vyrovnané finále snad ještě nikdy nebylo. Vždycky tam byly ty tři jasné, ale teď to bude velký boj. Aspoň to bude zajímavé. Můžu být třetí, ale i sedmá, osmá," řekla Hejnová, jež by ráda uhájila pozici nejlepší Evropanky.

Závod na 400 metrů překážek je v Dauhá na programu od 20:30 SELČ. Hejnová může na šampionátu získat první českou medaili.